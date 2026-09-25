La Reserva de San Martín perdió 1-0 ante Godoy Cruz este viernes en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 10 del Torneo Proyección. El Verdinegro no pudo hacerse fuerte como local en el clásico cuyano y quedó más lejos de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Juan Martín Rojas convirtió el único gol del encuentro luego de una acción individual que terminó con una definición ante la salida del arquero Francisco Valenzuela. La ventaja fue suficiente para que el conjunto mendocino se llevara los tres puntos de San Juan.

Con este resultado, San Martín permanece en el 14.º puesto con 10 unidades. Hasta el momento suma 2 victorias, 4 empates y 4 derrotas y se encuentra a 8 puntos de la zona de clasificación.

San Martín no pudo revertir un partido cerrado

El encuentro tuvo un desarrollo disputado, con situaciones para ambos equipos y pocas diferencias durante buena parte del juego.

El Verdinegro intentó reaccionar después del gol de Rojas, pero no encontró la precisión necesaria para alcanzar el empate. Godoy Cruz sostuvo la ventaja y terminó celebrando en el Hilario Sánchez.

La derrota adquiere mayor peso por tratarse de un duelo directo en una etapa del campeonato en la que San Martín necesita comenzar a descontar puntos respecto de los equipos que ocupan los primeros ocho lugares.

San Martín quedó obligado a sumar

Con 10 fechas disputadas, el margen empieza a reducirse para la Reserva sanjuanina. La distancia de 8 puntos con los puestos de octavos obliga al equipo a mejorar su cosecha durante las próximas jornadas.

San Martín acumula apenas 10 puntos sobre 30 posibles y deberá recuperar terreno si pretende llegar al tramo final del Torneo Proyección con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

El clásico volvió a quedar en manos de Godoy Cruz y dejó al Verdinegro ante la necesidad de reaccionar rápidamente para mantenerse en carrera.