La responsable de Comunicación de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) dejó su cargo la semana pasada, luego de haber asumido a mediados de julio. La periodista Yanina Urcullu confirmó a DIARIO HUARPE que su salida se debió a "cuestiones de tiempo".

Por el momento, la entidad no definió quién ocupará su lugar. La salida de Urcullu se produce luego de que Leonardo Quiroga Cisella dejara el cargo a fines de julio, en un momento en que la Cámara atraviesa una etapa de reorganización.

Una etapa de cambios en la CMSJ

En el último año, la Cámara Minera de San Juan atravesó un proceso de transformación profunda que incluyó cambios en la conducción, la incorporación de una nueva directora ejecutiva (Sandra Barceló), el traslado a una nueva sede y el debate de una reforma de su estatuto para redefinir el perfil de sus asociados.

Las modificaciones alcanzaron también a las principales autoridades. Iván Grgric, ex Vicuña y actualmente vinculado a Glencore, dejó la presidencia y fue reemplazado por José Morea, Country Manager de Vicuña. En la vicepresidencia, Analía García, de Barrick, dejó su lugar a Marcelo Álvarez, director ejecutivo para Sudamérica de Barrick.

El área de Comunicación, en definición

Ahora, la Cámara deberá definir quién estará al frente del área de Comunicación, que en pocos meses tuvo dos cambios de responsable. La entidad, que nuclea a las principales empresas mineras con operaciones en la provincia, no ha comunicado aún cómo cubrirá la vacante.