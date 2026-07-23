La respuesta de la China Suárez a la mamá de Wanda Nara por "su olor"

La China Suárez quedó nuevamente bajo el foco público después de que Nora Colosimo la señalara como la responsable de la ruptura en su familia. Esta tensión se produjo en un marco complejo para Wanda Nara, quien denunció un robo en su casa de campo de Milán mientras Colosimo cuidaba a cuatro de sus nietos.

La conductora de MasterChef Celebrity explicó que entre los objetos sustraídos se encontraban los pasaportes de los niños, situación que impide el regreso de sus hijas a la Argentina ante la negativa de Mauro Icardi de firmar la autorización necesaria.

Durante una entrevista en el canal Bondi, la madre de la empresaria expresó su enojo al ser consultada por la artista. Con palabras contundentes, Colosimo aseguró que "A esa mujer a mí no me la nombres, ni hoy, ni mañana ni nunca. Esa mujer fue la que detonó esta familia, punto final. Para mí es mala palabra esa mujer". Además, la mujer sugirió que el futbolista estaría vinculado con otras personas al afirmar que "Hay otras cinco mujeres más, muy famosas".

Frente a la repercusión de estos ataques, la China Suárez utilizó sus historias de Instagram para publicar una selfie. En la fotografía se la ve sonriendo y guiñando un ojo mientras luce una escarapela argentina.

Sin referirse explícitamente al conflicto, acompañó la imagen con el mensaje "Siempre" junto a un corazón rojo y una bandera nacional. La publicación fue interpretada por los usuarios como una muestra de indiferencia ante las duras acusaciones recibidas recientemente.