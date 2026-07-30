Después de varios días de especulaciones, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el final de su relación y aseguraron que la decisión fue tomada de común acuerdo. Sin embargo, el anuncio no frenó las versiones sobre una presunta tercera en discordia y el nombre que más resonó en las redes sociales fue el de Tuli Acosta.

La influencer y bailarina quedó en el centro de la polémica por la estrecha amistad que mantiene desde hace años con el cantante cordobés. Además, volvió a viralizarse un video que ambos habían grabado para TikTok con una frase humorística que decía: "Seríamos la pareja perfecta... pero a los dos nos gustan los hombres", publicación que muchos usuarios reinterpretaron tras conocerse la ruptura.

Captura del video que subió la infuencer a sus redes sociales.

Frente a la catarata de comentarios, Tuli decidió responder. A través de sus redes sociales compartió un mensaje con el que buscó desmarcarse de las versiones y dejó en claro su postura frente a los rumores que la involucraban.

"Todos los chismes últimamente son malos", expresó con ironía durante una participación en un programa de streaming. Luego reforzó ese mensaje con una publicación en la que dio a entender que no piensa alimentar las especulaciones.

La reacción llegó en medio del fuerte revuelo que generó la separación de La Joaqui y Luck Ra. Aunque ambos artistas remarcaron que el vínculo terminó en buenos términos y por una decisión consensuada, en las redes sociales comenzaron a surgir teorías sobre una posible infidelidad, sin que hasta el momento exista ninguna prueba que respalde esas versiones.

Tuli Acosta y Luck Ra mantienen una amistad desde antes de alcanzar la fama. Ambos atravesaron juntos sus primeros años en Córdoba y, en distintas oportunidades, la influencer definió al cantante como "un hermano de la vida", una relación que sus seguidores volvieron a recordar para rechazar las acusaciones en su contra.