La histórica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer 2-1 a Inglaterra, trascendió el plano deportivo y abrió un nuevo foco de tensión. El Gobierno del Reino Unido reaccionó al festejo de los futbolistas argentinos con una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas" y lanzó una controvertida declaración.

La portavoz del primer ministro Keir Starmer afirmó: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sin duda lo son", en una respuesta que rápidamente tuvo repercusión internacional y volvió a poner en el centro de la escena la histórica disputa por la soberanía de las islas.

El reclamo del Gobierno británico

Además de la declaración, la portavoz ratificó la postura oficial del Reino Unido al sostener que "la autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas" y aseguró que el compromiso del Gobierno británico con esa posición "nunca flaqueará".

En la misma línea, el ministro de Ciencia británico, Peter Kyle, calificó el episodio como "totalmente inapropiado" y pidió que la política quede al margen del fútbol.

El funcionario confirmó que las autoridades solicitaron formalmente a la FIFA que investigue lo sucedido durante los festejos de la Albiceleste.

La bandera que desató la polémica

La bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" apareció una vez finalizado el partido, cuando el plantel celebraba la clasificación junto a los hinchas en el estadio de Atlanta.

Las imágenes mostraron a Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso sosteniendo el emblema mientras el resto de los jugadores saludaba a la tribuna argentina. También se observó una segunda bandera con el mismo mensaje y un dibujo de las islas.

¿Puede haber una sanción?

El reglamento de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de contenido político durante sus competencias oficiales, por lo que la situación podría quedar bajo análisis disciplinario.

Entre las posibles sanciones figuran advertencias o multas económicas, aunque una medida deportiva aparece, por el momento, como poco probable. Uno de los antecedentes más recordados es el de los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, sancionados económicamente durante el Mundial de Rusia 2018 por un gesto considerado político.

Mientras tanto, Argentina continúa enfocada en la final del próximo domingo frente a España, a la espera de una eventual resolución del máximo organismo del fútbol mundial.