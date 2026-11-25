Juana Viale quedó en el centro de la escena mediática luego de publicar un llamativo video en medio de la preocupación por la salud de Mirtha Legrand. Mientras la histórica conductora atraviesa un momento delicado tras sus recientes internaciones, el futuro de sus tradicionales almuerzos en eltrece genera fuerte incertidumbre.

En los pasillos del canal existe malestar con la decisión de la actriz de viajar de vacaciones a una playa desolada en este tramo final del año. La molestia de las autoridades radica en la necesidad de dejar varios programas grabados con anticipación, lo que provoca que las próximas emisiones pierdan actualidad frente a las noticias del momento.

A esta tensión interna se suman los rumores sobre posibles complicaciones para renovar el contrato y asegurar la continuidad del ciclo televisivo durante el 2027. En ese clima cargado de versiones cruzadas, la hija de Marcela Tinayre decidió dejar de lado su habitual hermetismo para compartir detalles de su intimidad con sus seguidores.

A través de un formato de blog diario, la conductora mostró el recorrido por un destino paradisíaco y rompió con su costumbre de mantener su vida privada bajo absoluto resguardo. Durante el trayecto en camioneta por una ruta rodeada de vegetación hacia la zona de Mizata, expresó con entusiasmo: “Estamos pasando los cinco túneles para ir a Mizata. Parece que estoy muy lejos, pero estoy muy cerca. Es increíblemente verde, que amo”.

El momento que más llamó la atención ocurrió cuando el vehículo atravesó un paso debajo de una montaña y ella lanzó una frase que resonó fuerte en medio del presente familiar: “Hay luz al final del túnel”. Más tarde, ya instalada frente al mar y equipada con una tabla de surf, anticipó sus planes para la jornada: “Las olas están gigantes, súper cerronas. Voy a intentarlo, aunque sea una y luego... Agua de coco”.

Sin embargo, las condiciones climáticas y la fuerza del mar le impidieron cumplir con su objetivo deportivo en esa jornada de descanso. Tras evaluar el estado del océano, la nieta de la diva reconoció que debió desistir de meterse al agua y concluyó su relato frente a cámara: “Está re picante, no me pude meter, pero al menos, lo intenté”.