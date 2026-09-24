La revelación de Mica Viciconte luego de 9 años con Cubero: "Me re afectó"

Aunque disfruta de un presente brillante al frente de las transmisiones de streaming en Telefe, las declaraciones de la panelista sobre su vida familiar continúan marcando la agenda del espectáculo. Esta vez, la ex participante de Combate rememoró una etapa trascendental en la pareja al detallar cómo gestionó la convivencia previa y posterior a la llegada de Luca, el hijo que comparte con el ex futbolista.

Durante la recta final de la gestación, las exigencias físicas provocaron cierto malestar en la mediática, quien alternaba extensas jornadas laborales con su rutina personal. En medio de esa situación, tomó una decisión drástica que involucró de lleno a su compañero de vida para equilibrar el esfuerzo en la casa.

"El mes antes de parir obviamente yo ya estaba muy complicada, estaba nueve horas por día en MasterChef y dejé de entrenar. Yo le dije a Fabi que si yo no podía entrenar él tampoco podía, porque el hijo es de los dos. Y si yo no podía ir, él tampoco. A mí me re afectó no poder ir a entrenar", sostuvo en el programa Criemos Libres.

Ese requerimiento fue solo el comienzo de una serie de pautas estrictas aplicadas al ámbito cotidiano. Las molestias corporales y las transformaciones hormonales propias del período posparto llevaron a la influencer a sostener esa norma durante las primeras semanas de vida del bebé.

“Cuando nació Luca le dije que necesitaba que esté dos semanas conmigo, pero que tampoco podía ir a entrenar. Al día 29 de reposo después de parir, el médico me dijo que yo ya podía entrenar y recién ahí le dije a Fabi que él podía volver a ir", añadió al repasar aquel momento.

Con el paso del tiempo y una mirada más madura sobre los hechos, la entrevistada reconoció que su postura fue quizás demasiado severa. Al analizar lo ocurrido a la distancia, admitió que hoy actuaría de forma diferente frente a una situación similar.

“No sé si lo volvería a hacer, con el diario del lunes aprendí que podría haber ido a entrenar, no sé si todos los días, porque si yo estoy re mal con el bombo y él se va todos los días a entrenar relajadisimo no me gusta", cerró.