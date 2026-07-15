La revelación del papá de De Paul sobre el casamiento con Tini Stoessel

En las horas previas a la semifinal de la Copa del Mundo disputada entre los seleccionados de Argentina e Inglaterra, el entorno familiar de la Selección sumó un nuevo capítulo de atención pública. Roberto, el padre del mediocampista Rodrigo De Paul, mantuvo una comunicación por videollamada con el programa Sería Increíble, emitido por la señal de stream OLGA y conducido actualmente por Verónica Lozano y Leo Montero.

Durante la transmisión del 15 de julio de 2026, que comenzó a las 11:06, la conversación pasó de los aspectos deportivos del crucial encuentro a la vida sentimental del futbolista. La conductora del espacio indagó directamente sobre la posibilidad de una boda con la cantante Tini Stoessel con una pregunta concreta: "¿Hay casamiento o no?".

Ante la consulta, el padre del jugador optó por una respuesta dubitativa pero reveladora al señalar: "Mirá, Vero... sí, no... emm... yo todavía no recibí ninguna invitación". Su declaración dejó abierta la puerta a las interpretaciones sobre el futuro de la pareja.

Lejos de cerrar el tema, Roberto profundizó sobre sus sensaciones personales respecto al vínculo de su hijo, quien en el pasado se refirió al apoyo de la artista durante el torneo definiéndola con la frase "Es una gran mujer". El padre del futbolista sumó más expectativa al expresar: "Todavía no me invitaron a ningún lado, pero por lo que leo y veo yo creo que se van a casar. No sé cuándo, pero en algún momento supongo".

Aunque estas expresiones no constituyen un anuncio formal de compromiso, el testimonio generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la pareja, quienes siguen con atención cada novedad vinculada a este posible enlace matrimonial.