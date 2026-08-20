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Cultura > Fuerte

La revelación íntima del hijo de Valeria Mazza: "Me cuestan las relaciones"

El esquiador de 24 años analizó las complejidades de su carrera deportiva para consolidar un noviazgo estable.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Su carrera deportiva lo obliga a residir fuera de Argentina.

El joven atleta de esquí de alto rendimiento, Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, es protagonista de una conversación íntima donde detalló su realidad afectiva y las implicaciones de su carrera deportiva. Con 24 años, el deportista mantiene una exigente rutina de entrenamientos y competencias que lo obliga a trasladarse constantemente por diferentes países y residir gran parte de la temporada fuera de la Argentina.

A diferencia de otros hijos de personalidades públicas, el deportista ha optado por mantener un perfil reservado, enfocado en su desarrollo personal y en las demandas de su disciplina. En diálogo con el medio Caras, abordó su situación actual con la frase "Estoy soltero y muy bien", aclarando que transita una etapa de plenitud individual pero reconociendo la dificultad para consolidar lazos afectivos duraderos.

La dinámica del deporte invernal exige traslados constantes de un país a otro, lo que dificulta la estabilidad de las relaciones de pareja. Sobre este aspecto de su vida cotidiana, el joven confesó: "En un momento muy dedicado al mundo del esquí, me cuesta un poco generar una relación a largo plazo. Igual estoy abierto a lo que se presente".

A pesar de los obstáculos que impone el calendario de alta competencia, el esquiador no descarta la posibilidad de formar un vínculo estable y proyectar su vida en su país de origen. Al respecto, el deportista manifestó: "No cierro ninguna puerta, aunque lo ideal sería formar una familia acá en la Argentina. Pero si la vida nos lleva para otro lado, será lo que tenga que ser".

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