La expectativa por la Selección argentina en el Mundial 2026 no solo se refleja en la cancha, sino también en los altísimos costos para quienes buscan acompañar al equipo en Estados Unidos. El duelo ante Egipto por los octavos de final, que se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ya tiene entradas agotadas en los canales oficiales y valores de reventa superan los USD 2.000.

El encuentro suma múltiples condimentos: Argentina es la campeona defensora, el cruce es inédito en esta instancia y podría marcar uno de los últimos grandes torneos con Lionel Messi en escena. Estos factores dispararon la demanda global y encarecieron aún más el acceso.

En la venta oficial, los tickets ya no están disponibles, aunque en otros partidos del torneo aún se consiguen entradas con valores elevados. Por ejemplo, en el duelo entre Paraguay y Francia en Philadelphia, se ofrecían ingresos desde los USD 1.709 en categoría 1. En otros encuentros, como el de Estados Unidos ante Bélgica en Seattle, los precios van desde los USD 1.854 hasta los USD 11.862, según ubicación.

Sin embargo, el escenario cambia completamente en el caso del partido de la Selección argentina. En la reventa, los valores comienzan en torno a los USD 2.100 en categoría 3, mientras que las ubicaciones más cercanas al campo de juego alcanzan entre USD 3.000 y USD 3.200, dependiendo del sector del estadio.

Una particularidad es que muchas de estas ofertas se comercializan en paquetes cerrados de entre 8 y 10 entradas, lo que eleva aún más el costo total para los hinchas que buscan asistir de manera individual o en grupos reducidos.

Con estos valores, seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026 se transforma en una experiencia exclusiva, reservada para quienes puedan afrontar un presupuesto elevado. Aun así, la pasión por el equipo nacional continúa impulsando a miles de hinchas a intentar estar presentes en uno de los partidos más esperados del torneo.