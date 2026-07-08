La reventa para Argentina-Suiza ya ofrece tickets de hasta USD 115.000

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 provocó una verdadera fiebre por conseguir un lugar en el estadio para el duelo del sábado frente a Suiza. La alta demanda hizo que los precios en la plataforma oficial de reventa de la FIFA alcanzaran cifras impactantes: algunas entradas ya se ofrecen por hasta USD 115.000.

Después de la épica remontada ante Egipto, el interés por acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el Arrowhead Stadium de Kansas City se multiplicó y los propietarios de los tickets comenzaron a publicar valores muy por encima de los originales.

Desde USD 1.500 hasta cifras récord

A tres días del partido todavía es posible encontrar entradas en la plataforma oficial de reventa de la FIFA desde USD 1.500 y USD 3.000, principalmente en los sectores superiores del estadio.

Sin embargo, el promedio de los valores ya ronda los USD 5.000 en varias ubicaciones, mientras que las plateas intermedias, cercanas a los córners, se ofrecen entre USD 13.225 y USD 40.000.

Los valores más altos corresponden a las ubicaciones preferenciales, donde algunos vendedores publicaron tickets por más de USD 100.000, alcanzando un máximo de USD 115.000.

Los vendedores fijan el precio

La plataforma oficial de reventa permite que los propietarios de las entradas definan el valor de venta, mientras que la FIFA actúa únicamente como intermediaria para garantizar la autenticidad de la operación.

Por ese motivo conviven publicaciones con precios relativamente accesibles para una instancia de cuartos de final junto a otras con cifras que baten récords.

En el encuentro anterior frente a Cabo Verde ya se habían observado entradas ofrecidas por hasta USD 57.500, pero para el cruce con Suiza los valores prácticamente se duplicaron.

Argentina busca otro paso hacia el título

La Selección enfrentará a Suiza este sábado a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con un lugar en las semifinales en juego.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras vencer 3-2 a Egipto en una remontada histórica, mientras que los europeos eliminaron a Colombia en la definición por penales luego de igualar sin goles durante los 120 minutos.

Con la expectativa en su punto más alto y miles de hinchas intentando conseguir un lugar en las tribunas, la reventa oficial volvió a convertirse en uno de los grandes temas de la previa del Mundial 2026.