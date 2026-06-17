Los guisos son una de las preparaciones más elegidas durante el invierno por su capacidad para aportar sabor, energía y calor en los días más fríos. En ese contexto, la guía gastronómica internacional Taste Atlas elaboró un ranking con los cinco mejores guisos del mundo, destacando recetas tradicionales que se han convertido en verdaderos símbolos culturales de sus países de origen.

El listado fue confeccionado a partir de las valoraciones de usuarios y especialistas de la plataforma, que recopila y clasifica platos típicos de distintas regiones del planeta. La selección incluye elaboraciones que se caracterizan por largas cocciones, ingredientes abundantes y sabores intensos.

Cuáles son los cinco guisos más ricos del mundo

1- Seco de cabrito (Perú)

Originario del norte peruano, el seco de cabrito es un guiso elaborado con carne de cabra cocinada lentamente junto con cilantro, ajíes, cebolla, ajo, comino, zanahorias y arvejas. Su intenso sabor y su textura tierna lo convirtieron en el plato mejor valorado del ranking.

El seco de cabrito es el mejor guiso del mundo, según la revista. (Foto: Adobe Stock)

2- Curry Phanaeng (Tailandia)

Este curry tailandés se destaca por su consistencia espesa y cremosa. Se prepara con carne, leche de coco, pasta de curry panang, hojas de lima kaffir, salsa de pescado y azúcar de palma, una combinación que logra un equilibrio entre notas dulces, saladas y especiadas.

Esta comida tailandesa fue elegida como el segundo mejor guiso del mundo. (Foto: Adobe Stock)

3- Hünkar beğendi (Turquía)

Uno de los platos más emblemáticos de la cocina turca. Consiste en un estofado de cordero servido sobre un puré de berenjenas asadas, suave y cremoso. Su nombre puede traducirse como “al sultán le gustó”.

El plato turco combina puré de berenjena asada con estofado de cordero. (Foto: Adobe Stock)

4- Murgh makhani (India)

Conocido internacionalmente como butter chicken, nació en la década de 1950 en Nueva Delhi. La receta combina pollo cocido en horno tandoor con una salsa elaborada a base de tomate, manteca y especias, logrando un plato cremoso y aromático.

Uno de los platos más pedidos en India. (Foto: Adobe Stock)

5- Karē (Japón)

El curry japonés es más suave, dulce y espeso que las versiones indias. Existen distintas variantes, entre ellas el karē raisu (con arroz), el karē udon (con fideos) y el karē-pan, un pan relleno de curry.

El karē tiene tres versiones principales. (Foto: Adobe Stock)

Los otros guisos que completan el Top 10

Además de los cinco primeros puestos, el ranking de Taste Atlas incluye:

Shahi Paneer (India)

Gulai (Indonesia)

Wat (Etiopía)

Khoresh (Irán)

Moqueca Baiana (Brasil)

Desde Taste Atlas destacaron que estos guisos representan tradiciones culinarias transmitidas de generación en generación y reflejan la identidad gastronómica de cada región. Más allá de las diferencias culturales, todos comparten una característica en común: la combinación de ingredientes simples y largas cocciones capaces de crear sabores intensos y reconfortantes.