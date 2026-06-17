El Gobierno de La Rioja decretór un asueto para la administración pública provincial tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Esto desató una fuerte polémica y abrió el debate sobre el impacto de la medida en la actividad económica y educativa de la provincia.

El asueto fue dispuesto durante la madrugada posterior a la victoria argentina y alcanzó a organismos estatales, además de suspender las clases en el turno mañana. La resolución sorprendió a numerosos trabajadores y familias que ya se encontraban camino a sus lugares de trabajo o a las escuelas cuando tomaron conocimiento de la medida.

En diálogo con Te lo Tengo que Decir! que se emite por HuarpeTv en Kick yTDA, el periodista de Radio Fénix, Eduardo Germán, describió una jornada con escaso movimiento en la capital riojana y sostuvo que la decisión tuvo consecuencias directas sobre la actividad comercial.

“Hoy lo ves en las calles que no hay nadie, literalmente”, señaló el comunicador, quien explicó que la administración pública tiene una fuerte incidencia sobre el funcionamiento de la economía provincial.

Según relató, muchos trabajadores se enteraron del asueto a través de redes sociales y recién al llegar a sus destinos conocieron que la actividad había sido suspendida. Además, remarcó que la medida también afectó a comerciantes y trabajadores independientes que dependen del movimiento diario de personas en la ciudad.

Críticas por el impacto económico

Durante la entrevista, Germán cuestionó la decisión oficial al considerar que este tipo de medidas perjudican principalmente al sector privado. En ese sentido, afirmó que la actividad económica de La Rioja depende en gran medida del empleo estatal y que cualquier interrupción en el funcionamiento de la administración pública repercute en el comercio y los servicios.

El periodista también vinculó la situación con problemas estructurales de la economía provincial, como la alta dependencia de los recursos nacionales y del empleo público.

Asimismo, planteó que numerosos jóvenes profesionales emigran hacia otras provincias en busca de mejores oportunidades laborales y salarios más competitivos.

Un debate que trasciende el fútbol

Aunque el asueto fue presentado como una forma de celebración por el triunfo argentino en la Copa del Mundo, la medida volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo económico riojano, la dependencia estatal y las dificultades para generar actividad privada.

Mientras algunos sectores respaldaron la decisión como una jornada de festejo popular, otros cuestionaron sus efectos sobre la productividad y el comercio. Lo cierto es que la disposición generó repercusión más allá de las fronteras provinciales y convirtió a La Rioja en uno de los focos de discusión tras la victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026.