La presencia de soldados armados, equipamiento táctico y un helicóptero sorprendió a los habitantes de Anillaco, en la provincia de La Rioja, durante un operativo del Ejército Argentino realizado el lunes 26 de octubre. Las escenas generaron temor y confusión entre los vecinos, que cuestionaron la realización de maniobras militares cerca de viviendas y espacios de circulación habitual.

El despliegue formó parte del ejercicio táctico Pegaso 6, una práctica de adiestramiento que se desarrolla entre el 23 y el 29 de octubre. Sin embargo, el desarrollo de algunas actividades en sectores poblados abrió una controversia entre las autoridades provinciales, los habitantes y la fuerza militar.

Las imágenes de efectivos con armas largas y equipamiento de combate comenzaron a circular en redes sociales. También se reportó el aterrizaje de un helicóptero, una escena que incrementó la preocupación de quienes no tenían información precisa sobre lo que estaba ocurriendo.

El Gobierno riojano cuestionó la falta de información

El Gobierno de La Rioja manifestó su malestar por las maniobras y aseguró que no había recibido una comunicación detallada sobre las prácticas realizadas dentro de sectores urbanos de Anillaco.

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos provincial, Miguel Zárate, explicó que el Ejército había enviado notas a distintas dependencias y municipios, pero que esas comunicaciones eran generales y no precisaban dónde ni de qué manera se desarrollarían los ejercicios.

“Entendemos que hubo un exceso en la manera en que se realizó este entrenamiento”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Riojavirtual Radio.

La Provincia anticipó que solicitará informes a las autoridades militares para conocer los detalles del operativo, las condiciones en las que se llevó adelante y las responsabilidades que pudieran corresponder. El planteo se centra en que las actividades habrían excedido los alcances informados originalmente.

El reclamo de los vecinos por las maniobras

La situación también generó un pronunciamiento de habitantes de los departamentos Arauco y Castro Barros, quienes expresaron su preocupación por la presencia de efectivos y armamento en zonas habitadas.

“Nuestros pueblos no son campos de entrenamiento militar”, manifestaron en un comunicado, en el que reclamaron información pública sobre las características de las prácticas, los protocolos de seguridad y las autorizaciones correspondientes.

Entre los puntos que generaron inquietud se encuentran la cercanía de las maniobras con las viviendas y la circulación de niños y otras personas por los espacios donde se desarrollaron las actividades. Los vecinos pidieron que se garantice la seguridad de la población y que las comunidades reciban información clara cuando se realicen operativos de este tipo.

Qué es el ejercicio militar Pegaso 6

Pegaso 6 es un ejercicio táctico del Ejército Argentino que cuenta con la participación de la IV Brigada Aerotransportada. El operativo contempla desplazamientos de efectivos y vehículos, actividades de adiestramiento durante las 24 horas, operaciones aéreas y lanzamiento de paracaidistas.

Las prácticas se desarrollan en distintas zonas de La Rioja y Catamarca. En esta última provincia, las autoridades difundieron información preventiva sobre algunas maniobras previstas en sectores de los departamentos Andalgalá y Pomán.

La polémica en Anillaco no se originó por la existencia del ejercicio militar en sí, sino por la realización de actividades en sectores poblados y por la falta de información específica que, según el Gobierno riojano y los vecinos, rodeó parte del despliegue.

Mientras las maniobras continúan, la Provincia buscará obtener explicaciones oficiales y establecer cómo se coordinó el operativo, con el objetivo de evitar situaciones similares en futuras prácticas.