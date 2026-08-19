La investigación por la muerte de Ilda Goyochea atraviesa un momento clave en La Rioja. La mujer, de 32 años, murió después de permanecer varios días internada tras sufrir una grave herida en el cuello durante la madrugada del 10 de julio.

En un primer momento, el episodio fue presentado como un accidente doméstico: Ilda habría caído sobre una copa de vino rota y sufrido un profundo corte. Sin embargo, los primeros informes médicos generaron dudas sobre esa explicación, ya que la lesión fue descripta como lineal y profunda, sin bordes irregulares ni restos de vidrio.

A partir de esas inconsistencias, la causa tomó otro rumbo. La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante los minutos previos y posteriores al episodio y ahora puso especial atención en el sistema de cámaras de seguridad de la vivienda.

Las cámaras dejaron de funcionar antes del hecho

Uno de los elementos que despertó sospechas fue que las cámaras de la casa dejaron de registrar imágenes a las 3.42 de la madrugada, antes del momento en que Ilda habría sufrido la lesión.

Los investigadores buscan establecer por qué se produjo ese corte y si tuvo alguna relación con lo ocurrido posteriormente.

El dato cobró todavía más importancia porque las cámaras eran controladas desde el teléfono celular de Ilda. Según había señalado la exjueza Cecilia Córdoba, quien estuvo inicialmente al frente de la investigación, Gabriel Díaz tuvo en su poder el teléfono después del episodio. La familia de la víctima denunció además que el hombre se negó a entregarlo cuando se lo solicitaron.

Dos imputados se negaron a declarar

Por el caso están imputados Sofía Agüero y Gabriel Díaz, quienes se encontraban con Ilda durante aquella madrugada. Ambos fueron citados a indagatoria, pero decidieron guardar silencio, un derecho que les reconoce la Constitución.

El juez Daniel Barría, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº1, decretó el secreto de sumario y dispuso que los dos continúen el proceso bajo prisión domiciliaria.

Además, tienen prohibido comunicarse con testigos, familiares de la víctima y querellantes. El magistrado fundamentó la decisión en el arraigo familiar de ambos, su colaboración con el proceso, la ausencia de antecedentes penales y la caución real ofrecida.

La querella sostiene que no fue un accidente

El abogado de la familia, Fernando Brizuela, sostiene que la muerte de Ilda no puede ser explicada simplemente como un accidente y reclama que la imputación avance hacia una figura penal más grave.

La querella también señaló contradicciones relacionadas con los minutos posteriores al episodio, la asistencia que recibió Ilda y el manejo de elementos considerados importantes para la investigación.

Otro punto bajo análisis es cómo fue atendida la mujer antes de llegar al hospital. Según la investigación, llegó sin una cobertura adecuada de la herida, lo que generó cuestionamientos sobre las maniobras utilizadas para intentar detener la hemorragia.

Esperan pericias clave

El expediente quedó bajo secreto de sumario mientras los investigadores aguardan resultados de distintas pericias. Entre ellas se encuentran los informes telefónicos, accidentológicos y la autopsia.

Esos estudios serán determinantes para establecer cómo se produjo la lesión, qué ocurrió durante los minutos posteriores y si la hipótesis de una caída accidental puede ser confirmada o descartada.

Mientras tanto, familiares, amigos, vecinos y organizaciones realizaron una movilización en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja para reclamar el esclarecimiento del caso.

La marcha se realizó bajo la consigna: “No marchamos contra nadie, marchamos por Ilda”. La hermana de la víctima, Jimena, había convocado a la concentración para pedir justicia y mantener el reclamo por el esclarecimiento de la muerte.