La rompe en Boca y Argentina y se filtró un vídeo íntimo con una mujer

Leonel Flores quedó en el centro de una gran polémica esta semana por la difusión de un video en redes sociales y, tras varios días de repercusiones, decidió dar la cara. El delantero de Boca aprovechó la entrevista con ESPN posterior al triunfo por 2-1 ante Talleres para pedirles disculpas a los hinchas y también a su novia, Camila Espinosa.

"Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso, que yo sé que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace", reconoció el futbolista, quien no esquivó el tema de la controversia y admitió que la situación generó un problema ajeno al rendimiento deportivo dentro del campo de juego.

El episodio se originó a partir de un fragmento de una videollamada que comenzó a circular con fuerza en las redes. En las imágenes aparecen Leonel Flores y su compañero Ayrton Costa durante una charla virtual con una joven. En medio del intercambio surgió el nombre de la pareja del delantero, detalle que alimentó los comentarios.

Frente a las cámaras, el atacante dejó en claro que el asunto ya había sido tratado internamente dentro del club. "Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron", aseguró el jugador, evitando brindar detalles sobre las conversaciones que mantuvo con integrantes de la institución y el resto del plantel xeneize.

Además de dirigirse a los simpatizantes, decidió dedicarle unas palabras públicas a su pareja, involucrada en la controversia tras las imágenes difundidas. "Le quería pedir disculpas públicamente también a mi novia porque esas cosas no se hacen", sostuvo sobre la situación que vivió en estos días.

El juvenil evitó profundizar en lo sucedido durante la llamada virtual, pero insistió en dejar atrás el episodio y enfocarse en lo deportivo. Remarcó su compromiso con el equipo y su deseo de aportar. "Quería hacerlo acá público para que todos sepan que estoy más que nunca metido acá en el club y quiero lo mejor para Boca", agregó.

Durante el intercambio con la prensa, el periodista le preguntó si habló con sus compañeros tras la viralización. Confirmó que existieron esas charlas, pero prefirió la privacidad. "Sí, obvio, hablé con ellos. Lo que hablé internamente queda ahí interno", respondió, y concluyó: "Le quería pedir disculpas a toda la gente de Boca y no volverá a pasar".

El descargo llegó después de una jornada muy importante para el atacante en lo deportivo. Boca empezó perdiendo ante Talleres, pero consiguió dar vuelta el resultado con goles de Miguel Merentiel y del propio Leonel Flores, quien marcó el tanto decisivo para sellar la victoria por 2-1 en La Bombonera.