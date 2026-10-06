La comunidad educativa de las escuelas Procesa de Sarmiento de Lenoir y Dr. Luis Agote recibió con satisfacción el anuncio oficial de que la transformación de la Ruta Nacional 20 entre Santa Lucía y Caucete incluirá pasos peatonales inferiores en sectores próximos a ambos establecimientos y a la Capilla Santa Rosa de Lima.

La noticia fue conocida este martes 6 de octubre, durante la presentación del proyecto de transformación integral de la Ruta 20 realizada por el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno.

De esta manera, casi un año y medio después de que el reclamo de docentes, alumnos y familias se visibilizara a través de DIARIO HUARPE, la obra proyectada contempla una respuesta para uno de los principales problemas de seguridad vial en la zona.

El reclamo había cobrado especial gravedad por los accidentes ocurridos en ese sector y por las vidas que se perdieron al intentar atravesar la ruta. Entre ellas estuvo la de Guadalupe Castro, una niña que murió en junio de 2024 luego de ser atropellada cuando cruzaba la Ruta Nacional 20 junto a su hermana de 14 años para tomar el colectivo.

Ambas fueron embestidas violentamente por un Fiat Argo. Guadalupe permaneció ocho días internada en el Hospital Rawson, donde luchó por su vida, pero finalmente falleció.

Por eso, el anuncio de este martes fue recibido como una señal concreta de que la futura infraestructura vial tendrá en cuenta una problemática que durante años afectó especialmente a quienes concurren diariamente a las escuelas y a quienes deben atravesar la ruta para acceder al transporte público.

“Era muy difícil naturalizar una incoherencia como esta. Por eso reconocemos y agradecemos que supieron escuchar y que tomaron seriamente el reclamo”, dijo a DIARIO HUARPE Mercedes Gómez, una de las madres que estuvo al frente del reclamo y que celebró la noticia de la obra vial.

Pasos inferiores cerca de las escuelas

Según explicó Orrego durante la presentación, la nueva Ruta 20 contemplará pasos peatonales inferiores en sectores próximos a la Escuela Procesa de Sarmiento de Lenoir, la Escuela Dr. Luis Agote y la Capilla Santa Rosa de Lima.

La incorporación de estas estructuras estará sujeta al espacio disponible en cada sector y a las condiciones de seguridad y drenaje que determine el proyecto ejecutivo. La intención es que los peatones puedan atravesar la nueva traza sin necesidad de cruzar directamente las calzadas principales de la futura autopista.

La obra prevé dos carriles por sentido de circulación, separados físicamente, por lo que los cruces peatonales a distinto nivel tendrán un papel central para evitar que estudiantes, docentes, familias y vecinos deban atravesar las calzadas destinadas al tránsito vehicular.

La inclusión de estos cruces responde así a una de las preocupaciones que la comunidad educativa había planteado durante el reclamo que comenzó a tomar visibilidad pública hace casi un año y medio.

También modificarán las paradas de colectivos

La transformación de la Ruta 20 también contempla medidas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan el transporte público.

El proyecto establece la construcción de colectoras laterales que permitirán mantener los recorridos de la Red Tulum y vincular las paradas de colectivos con los cruces peatonales.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, las nuevas paradas estarán diseñadas con condiciones de accesibilidad, iluminación y sectores de detención separados de la circulación principal. La intención es evitar que los pasajeros tengan que atravesar las calzadas principales para llegar a los colectivos.

Además, en sectores de 9 de Julio y Caucete se prevé la construcción de veredas. A lo largo de la traza se incorporará señalización vertical, demarcación horizontal, defensas metálicas y barreras de hormigón en los sectores donde sean necesarias.

Una transformación de 24,5 kilómetros

La intervención alcanzará 24,5 kilómetros de la Ruta Nacional 20, desde calle Gorriti, en Santa Lucía, hasta el acceso a Caucete.

El proyecto contempla transformar el actual corredor en una autopista con dos calzadas separadas, colectoras y nuevos cruces a distinto nivel. También se prevé la construcción de puentes viales, un nuevo puente sobre el río San Juan y un sistema de iluminación tanto en las calzadas principales como en las laterales.

Para la comunidad educativa, uno de los aspectos centrales del anuncio es que la futura infraestructura incorpora finalmente una solución para los cruces frente a los establecimientos educativos y la capilla.

Después de años de preocupación y de un reclamo que tomó estado público tras la muerte de Guadalupe Castro, la noticia conocida este martes abre una perspectiva de respuesta definitiva para una problemática que mantenía en vilo a alumnos, docentes, familias y vecinos de la zona.