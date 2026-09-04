El Club Julio Mocoroa volverá a convertirse este viernes 4 de septiembre en uno de los escenarios centrales del boxeo sanjuanino. La institución presentará una nueva velada amateur que tendrá como una de sus protagonistas a Ángeles Salinas, la joven boxeadora sanjuanina de 18 años que buscará quedarse con el título Cuyano de boxeo femenino.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la deportista aseguró que esta oportunidad es el resultado del trabajo realizado durante los últimos años. “Para mí significa muchísimo esta gran oportunidad que vengo buscando desde hace tiempo y que me gané con mucho trabajo. Poder ser protagonista de una velada así y tener la posibilidad de pelear por un título Cuyano es algo que me llena de orgullo”, expresó.

La jornada reunirá a diferentes protagonistas del boxeo local y tendrá para Salinas un significado especial en homenaje al "Topo" Garro. La pelea representa la posibilidad de sumar un nuevo logro a su carrera y, al mismo tiempo, dar otro paso hacia uno de sus grandes objetivos: llegar al profesionalismo.

Una preparación para llegar al título

La boxeadora explicó que atraviesa una preparación exigente, tanto desde lo físico como desde lo mental. Durante las mañanas trabaja junto al profesor Mario Oropel, mientras que por las tardes realiza la preparación técnica con "Fito" Fernández y Juan de Dios Acosta.

Guanteos, manopleo, trabajos con bolsa y preparación física forman parte de una rutina que tuvo como objetivo llegar en las mejores condiciones a la pelea por el cinturón.

Salinas también destacó el acompañamiento que recibe del Club Julio Mocoroa y de su equipo de trabajo. “Estoy muy contenta con el equipo que tengo, que me prepara y me apoya”, señaló.

Una rival desconocida y mucha confianza

La rival de la sanjuanina llegará desde San Luis. Ángeles reconoció que no conoce demasiado sobre ella, aunque aseguró que nunca fue una deportista que se enfocara demasiado en estudiar a sus oponentes.

“Estoy confiada en mí, en lo que sé y en lo que vengo trabajando. Hay nervios, porque esta oportunidad representa muchísimo, pero tratamos de mantener la mente tranquila”, afirmó.

Para la joven boxeadora, una victoria significaría mucho más que la conquista de un título. Sería también un impulso para continuar creciendo dentro de la disciplina.

Del bronce en los Evita al sueño profesional

Ángeles comenzó a practicar boxeo de manera recreativa en 2021, cuando tenía 13 años. Luego decidió dar el paso hacia la competencia y se incorporó al Club Julio Mocoroa, donde encontró el espacio para desarrollar su carrera.

Entre sus principales logros aparece la medalla de bronce obtenida en los Juegos Evita. Desde entonces enfrentó a boxeadoras de diferentes provincias y acumuló experiencia en el circuito amateur.

Con 18 años recién cumplidos, su mirada ya está puesta en el futuro. Salinas quiere continuar sumando combates, perfeccionar su técnica y, en un futuro cercano, dar el salto al profesionalismo.

Este viernes tendrá una nueva prueba. En la velada del Club Julio Mocoroa, Ángeles Salinas subirá al ring con la posibilidad de conquistar el título Cuyano y escribir un nuevo capítulo en una carrera que, pese a su juventud, ya tiene objetivos cada vez más grandes.