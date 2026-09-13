La sanjuanina Candelaria Herrera cerró un gran Campeonato Sudamericano con la Selección Argentina de vóley. Las Panteras fueron subcampeonas tras caer este domingo ante Brasil y, además, la central fue elegida dentro del equipo ideal del torneo.

La final se disputó en Río de Janeiro y terminó 3-0 para el conjunto local, con parciales de 26-24, 25-19 y 25-16. Herrera volvió a ser titular y formó parte de un equipo argentino que logró competir de igual a igual durante buena parte del encuentro.

Argentina formó con Mayer (1), Cugno (16), Herrera (1), Farriol (7), Rodríguez (10), Bertolino (10) y Pelozo como líbero. También ingresaron Bednarek, Caballero, Bulaich, Detzel y Pérez.

Las Panteras tuvieron un muy buen comienzo y llegaron a sacar una ventaja de 13-9 en el primer set. Sin embargo, Brasil reaccionó, equilibró el marcador y terminó llevándose el parcial por 26-24 después de un cierre muy ajustado.

En el segundo capítulo, Argentina volvió a arrancar mejor y se puso 8-6, pero el local creció con el correr de los puntos y logró dar vuelta el desarrollo. Las argentinas se acercaron 16-17, aunque Brasil volvió a despegarse y cerró el set por 25-19.

La historia fue similar en el tercero. Las Panteras comenzaron arriba 5-2, pero Brasil encontró rápidamente respuestas en ataque y bloqueo, pasó al frente y terminó imponiéndose 25-16 para quedarse con el título sudamericano.

Más allá de la derrota en la definición, Argentina cerró una competencia importante. El equipo consiguió la clasificación al Mundial y a los Juegos Panamericanos 2027, dos de los principales objetivos que tenía en el torneo.

A nivel individual, el Sudamericano también dejó una distinción especial para Candelaria Herrera. La sanjuanina fue elegida dentro del equipo ideal de la competencia junto a sus compañeras Bianca Cugno y Agostina Pelozo.

El reconocimiento coronó una destacada actuación de Herrera, quien volvió a tener protagonismo con la Selección Argentina y dejó nuevamente a San Juan representado en una competencia internacional de primer nivel.

Herrera, entre las mejores de Sudamérica

Más allá de la derrota en la definición, Las Panteras completaron un torneo positivo y alcanzaron dos objetivos importantes: la clasificación al Mundial y a los Juegos Panamericanos 2027.

Además, tres integrantes de la Selección Argentina fueron reconocidas dentro del equipo ideal del Sudamericano: Bianca Cugno, Candelaria Herrera y Agostina Pelozo.

Para Herrera, la distinción coronó una competencia en la que volvió a representar a San Juan en el máximo nivel internacional y se consolidó entre las jugadoras destacadas del continente.