La sanjuanina Fernanda Illanes tuvo este lunes su estreno en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y logró meterse entre las mejores de los 200 metros Meta contra Meta femenino. La patinadora pocitana terminó séptima en la definición y abrió oficialmente la participación de los deportistas de la provincia en la competencia.

Illanes comenzó la jornada superando la instancia de clasificación. Luego avanzó a la Serie 2, donde terminó segunda por detrás de la chilena Romina Pérez, resultado que le permitió continuar en carrera en una prueba que reunió a algunas de las principales velocistas del continente.

La deportista fue, además, la primera de los 12 sanjuaninos que integran la delegación argentina en entrar en competencia en los Juegos Suramericanos, que se desarrollan del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La actividad para Illanes continuará este martes 15 de septiembre. Desde las 9.30 participará de las series clasificatorias de los 500 metros + distancia femenino, otra de las pruebas de velocidad incluidas en el programa de los Juegos.

La representante sanjuanina buscará así seguir avanzando en una competencia continental que reúne a deportistas de 15 países sudamericanos.