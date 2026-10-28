La sanjuanina que buscan desesperadamente en España había viajado por un motivo familiar

Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina de 32 años que es buscada desesperadamente en España tras el trágico choque de trenes en Toledo, España, sumó un dato conmovedor sobre las circunstancias de su viaje. La joven había llegado al país europeo junto a sus padres para conocer a su sobrino, un bebé de apenas cuatro meses, hijo de su hermano mayor, Jeremías Conte Grand, quien también viajaba en la formación accidentada y logró sobrevivir.

Según informaron fuentes del entorno familiar a DIARIO HUARPE, la familia se había reunido en España para celebrar el nacimiento del pequeño. Martina había aprovechado la oportunidad para compartir tiempo con sus seres queridos, en un viaje que terminó de manera trágica.

La joven residía en San Juan y se desempeñaba como podóloga, mientras que su hermano Jeremías llevaba varios años viviendo en España junto a su familia, donde trabaja como biólogo molecular.

De acuerdo con la información aportada por personas cercanas a la familia, Ana Martina tenía tres hermanos, entre ellos Lisandro, su mellizo. Los Conte Grand son una reconocida familia sanjuanina. Su padre, Jorge Conte Grand, es médico neumonólogo, mientras que su madre, Claudia, es docente jubilada.

Al momento del accidente, Martina y Jeremías se encontraban en el vagón número 7 de uno de los trenes de alta velocidad involucrados en la colisión, ocurrida en las inmediaciones de Toledo.

La tragedia ferroviaria ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando dos formaciones de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo chocaron en la provincia española de Toledo.

El accidente dejó un saldo provisional de al menos 68 personas fallecidas y numerosos heridos. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para asistir a los sobrevivientes, mientras las autoridades avanzan con la identificación de las víctimas y la investigación para determinar las causas del siniestro.