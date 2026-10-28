La muerte de Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina de 32 años que falleció este miércoles 28 de octubre en el trágico choque de trenes en Toledo, España, sumó un dato conmovedor sobre las circunstancias de su viaje. La joven había llegado al país europeo junto a sus padres para conocer a su sobrino, un bebé de apenas cuatro meses, hijo de su hermano mayor, Jeremías Conte Grand, quien también viajaba en la formación accidentada y logró sobrevivir.

Según informaron fuentes del entorno familiar a DIARIO HUARPE, la familia se había reunido en España para celebrar el nacimiento del pequeño. Martina había aprovechado la oportunidad para compartir tiempo con sus seres queridos, en un viaje que terminó de manera trágica.

La joven residía en San Juan y se desempeñaba como podóloga, mientras que su hermano Jeremías llevaba varios años viviendo en España junto a su familia, donde trabaja como biólogo molecular.

De acuerdo con la información aportada por personas cercanas a la familia, Ana Martina tenía tres hermanos, entre ellos Lisandro, su mellizo. Los Conte Grand son una reconocida familia sanjuanina. Su padre, Jorge Conte Grand, es médico neumonólogo, mientras que su madre, Claudia, es docente jubilada.

Al momento del accidente, Martina y Jeremías se encontraban en el vagón número 7 de uno de los trenes de alta velocidad involucrados en la colisión, ocurrida en las inmediaciones de Toledo.

El impacto provocó la muerte de la joven, mientras que su hermano logró sobrevivir y fue trasladado al Hospital de Toledo. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las lesiones que sufrió ni sobre su evolución médica.

La tragedia ferroviaria ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando dos formaciones de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo chocaron en la provincia española de Toledo.

El accidente dejó un saldo provisional de al menos 68 personas fallecidas y numerosos heridos. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para asistir a los sobrevivientes, mientras las autoridades avanzan con la identificación de las víctimas y la investigación para determinar las causas del siniestro.

La muerte de Ana Martina Conte Grand generó una profunda conmoción en San Juan, especialmente por las circunstancias familiares que habían motivado su viaje. Lo que comenzó como un encuentro para conocer a un nuevo integrante de la familia terminó marcado por la pérdida de la joven y la hospitalización de su hermano.

Mientras tanto, la familia permanece pendiente de la evolución de Jeremías, uno de los sobrevivientes del accidente ferroviario.