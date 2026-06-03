La patinadora sanjuanina Sara Toia alcanzó un logro histórico al consagrarse subcampeona en la Final de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, disputada en Italia, donde compitió frente a las mejores exponentes juveniles del mundo.

Integrante del seleccionado argentino y representante del Fantasías Club, afiliado a la Federación Sanjuanina de Patín, la deportista logró subir al segundo escalón del podio tras una destacada actuación que volvió a posicionar al deporte argentino en la escena internacional.

En la categoría Youth Ladies, la italiana Ludovica Sarah Vecchi se quedó con el primer puesto con 117,88 puntos, mientras que Toia obtuvo la medalla de plata con 115,02 unidades. El tercer lugar fue para otra italiana, Ersilia Porciello, con 113,31 puntos, en una final de altísimo nivel y con diferencias mínimas entre las competidoras.

Durante su presentación, la sanjuanina exhibió un sólido desempeño técnico y artístico, que le permitió cerrar una actuación memorable y ratificar su crecimiento dentro de la disciplina.

El subcampeonato es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y preparación, y consolida a Toia como una de las principales referentes del patinaje artístico argentino en el ámbito internacional.

Además, la deportista contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en el marco de políticas que buscan impulsar el desarrollo de atletas locales y facilitar su participación en competencias de alto nivel.

Este nuevo logro representa un motivo de orgullo para la provincia y el país, y reafirma el prestigio del patinaje artístico sanjuanino, una disciplina que históricamente ha aportado grandes exponentes a nivel mundial.

Con esta actuación, Sara Toia vuelve a escribir una página destacada en el deporte argentino y demuestra que el talento, acompañado por el trabajo constante, puede alcanzar los máximos escenarios internacionales.