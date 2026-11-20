La karateca sanjuanina Yanina Navarro consiguió dos títulos mundiales en la World Cup de Karate disputada en la localidad de Moreno, Buenos Aires, y se convirtió en una de las protagonistas de la delegación provincial. A sus 37 años, se consagró campeona en las modalidades de formas de mano vacía individual y por equipos, donde además tuvo la responsabilidad de ser capitana.

La actuación de Navarro formó parte de una destacada participación de San Juan, que alcanzó un total de 51 medallas en la competencia internacional. En tanto, la delegación de la Escuela de Karate Shotokan Alma Fuerte consiguió podios con sus 16 alumnos, mientras que también participó la Asociación Civil de Artes Marciales Kuen-E-Yon (Kwan Chuan Fa), con destacados resultados.

Dos títulos mundiales después de 11 años de karate

Navarro lleva 11 años practicando esta disciplina y destacó la importancia de haber podido competir en un certamen internacional de alto nivel, compartir experiencias con deportistas de otros países y representar a San Juan.

"Fue una experiencia increíble, tanto para mí como para los chicos. Pudimos salir de la provincia, competir en un mundial de alto nivel y enfrentarnos con deportistas de otros países. Nos estuvimos preparando muchísimo para conseguir estos resultados", expresó la deportista.

Yanina es esposa y alumna de Neri Navarro, sensei sanjuanino de karate, 5° Dan y director de la Escuela de Karate Shotokan Almafuerte. En la competencia, además de conseguir el primer puesto individual, lideró como capitana al equipo que también alcanzó la máxima posición del podio.

El agradecimiento por el acompañamiento recibido

Después de la consagración, la karateca destacó el respaldo recibido para poder viajar y representar a la provincia en la competencia internacional. En ese sentido, agradeció especialmente a la Secretaría de Deporte y al Gobierno de San Juan por el acompañamiento logístico y el transporte.

También reconoció el trabajo de su sensei, Neri Navarro, y el apoyo de Arturo Chiappini, presidente de la Unión Vecinal Villa América, institución donde funciona la Escuela Alma Fuerte de Karate. Por otra parte, el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, acompañó la llegada de las delegaciones.

El objetivo de seguir creciendo y compitiendo

La deportista valoró los resultados obtenidos y remarcó que la experiencia internacional representa un impulso para continuar desarrollándose dentro de la disciplina. Además de los dos títulos mundiales, destacó el reconocimiento conseguido por el segundo puesto a nivel nacional.

"Es un honor representar a la provincia. Dimos lo mejor de nosotros y también conseguimos un reconocimiento por el segundo puesto a nivel nacional", señaló Navarro. Finalmente, expresó su deseo de continuar creciendo, conseguir mayor visibilidad y acceder a nuevas oportunidades para viajar y competir.