La Secretaría de Salud informó que ya son 29 los casos de sarampión en el país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El responsable de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud, Cristian Biscayart, informó hoy que ya son 29 los casos de sarampión confirmados en el país, tras diagnosticarse tres nuevos cuadros en la ciudad de Buenos Aires, que se suman a los 26 que había hasta el momento. "Los tres nuevos casos se registraron en la ciudad de Buenos Aires, por lo que el brote sigue circunscripto. Todavía estamos en un período en que se pueden presentar cuadros, por lo que esto era esperable", dijo a Télam Biscayart desde Corrientes, a donde viajó para "fortalecer las acciones de vacunación". El funcionario comentó que en las provincias que comparten frontera con Brasil -que está atravesando un brote de sarampión que ya dejó seis muertes y unos 5.500 contagios en los últimos tres meses-, se están haciendo campañas que incluyen la ampliación de horarios de los vacunatorios, la visita de equipos de salud casa por casa y dispositivos para vacunar en lugares públicos, como plazas. "También se registra en Brasil desde 2016 un brote de fiebre amarilla, por lo que estamos fortaleciendo acciones contra ambas enfermedades. Si bien nuestra preocupación ahora es lo que sucede en ese país, que comparte fronteras con Argentina por tierra y aire, la realidad es que en cualquier parte del mundo hay riesgo de sarampión", advirtió. Consultado sobre la cantidad de dosis disponibles, Biscayart aseguró que "hay suficientes para todos". El sarampión es una enfermedad viral potencialmente grave y altamente contagiosa. Se trasmite por el contacto de gotitas expulsadas por una persona infectada al toser y estornudar, que incluso pueden quedar suspendidas en el aire por hasta tres horas. "Los síntomas incluyen principalmente fiebre alta y erupción cutánea, y no hay tratamiento específico. El sarampión puede causar complicaciones graves y la muerte en 1 a 3 de cada 1.000 casos, que son más frecuentes en menores de 5 años, adultos de más de 20 e inmunocomprometidos", precisó la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save). El organismo detalló que, a nivel mundial, en los primeros tres meses de 2019 los casos aumentaron un 300% en comparación con 2018, mientras que en la Argentina "desde la eliminación de la circulación endémica del sarampión, en el 2000, se confirmaron 49 casos importados o relacionados a importaciones". "Hasta la semana epidemiológica 39 de este año se habían confirmado 26 casos, el mayor número registrado desde la eliminación", a los que hay que sumar los tres nuevos cuadros detectados hoy. La Save aclaró que los niños de entre 12 meses y 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión, rubéola, paperas), mientras que los mayores de 5 años deben tener dos dosis de vacuna doble o triple viral después del primer año de vida. Los adultos deben acreditar también dos dosis de doble o triple viral, mientras que las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse "porque se consideran inmunes". El personal de salud y quienes viajen al exterior deben tener también dos dosis, y los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa deben recibir una dosis extra de triple viral que "no será tenida en cuenta como esquema de vacunación". "En casos de niños menores de 6 meses de vida se sugiere aplazar o reprogramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada", completaron.