San Juan presentó los avances en la regulación y modernización del transporte provincial durante las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad 2026. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, expuso las medidas impulsadas para ampliar las alternativas de traslado, incorporar tecnología y utilizar datos en el diseño de políticas públicas centradas en los pasajeros.

La disertación se realizó este jueves 15 de octubre en el Auditorio del Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Allí, el funcionario repasó los cambios normativos y las perspectivas de desarrollo del sector.

Molina explicó que la provincia avanzó desde un esquema con mayores restricciones hacia otro que habilita nuevas modalidades de prestación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Según señaló, el objetivo es responder a las nuevas demandas sociales y ordenar la actividad dentro de un marco regulatorio.

“Tratamos de adelantarnos y habilitar la posibilidad a quien quisiera trabajar”, afirmó durante su exposición.

Google, Waze y nuevas formas de pago

Uno de los ejes de la presentación fue la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la información disponible para los usuarios y la gestión de la circulación.

Molina mencionó el trabajo con Google para ofrecer información sobre los recorridos de colectivos y la articulación con Waze para desarrollar una plataforma que permita visualizar desvíos e interrupciones del tránsito.

También destacó la apertura a nuevos sistemas de pago para el transporte público, con alternativas que buscan facilitar el acceso al servicio y mejorar la experiencia de los pasajeros.

El registro provincial reúne 1.845 inscripciones

Otro de los puntos abordados fue la puesta en marcha del Registro Provincial del Transporte (ReProTran), una plataforma oficial destinada a centralizar y organizar la información de la actividad.

El sistema integra datos de prestadores, conductores, vehículos, contratantes, viajes y pasajeros. Según las cifras presentadas por el funcionario, la plataforma contabiliza 1.845 registros.

Para Molina, contar con esta información resulta clave para conocer el funcionamiento del sector y planificar medidas basadas en datos. “La modernización de los sistemas de transporte nos da, además, datos importantes a la hora de diseñar políticas públicas en favor del pasajero”, sostuvo.

Un encuentro sobre los desafíos de la movilidad

Las jornadas se desarrollaron el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre, con participación presencial y virtual. Fueron organizadas por la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan.

El encuentro reunió a especialistas argentinos e internacionales para debatir sobre planificación, conectividad, transición energética y movilidad sostenible. La agenda incluyó temas como electromovilidad, desarrollo ferroviario, pasos fronterizos, transporte vinculado con la minería del cobre, vehículos automatizados y herramientas estadísticas aplicadas a la ingeniería vial.

La participación del Ministerio de Gobierno permitió compartir la experiencia de San Juan en regulación, innovación tecnológica y planificación del transporte.