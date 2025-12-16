El calendario nacional de vacunación fue actualizado con el objetivo de mejorar la protección en la primera infancia. El Ministerio de Salud de la Nación resolvió adelantar la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.

A partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis se aplicará a los 18 meses de edad, cuando hasta ahora estaba prevista para los 5 años. Con esta modificación, las autoridades sanitarias buscan acortar el período sin refuerzo inmunológico, considerado crítico en los primeros años de vida.

Desde la cartera sanitaria explicaron que el cambio apunta a fortalecer la cobertura en una etapa clave del desarrollo infantil, en un contexto regional e internacional marcado por la reaparición de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

La implementación de la nueva medida dependerá de la fecha de nacimiento de los niños. Aquellos nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema como estaba previsto, recibiendo la segunda dosis a los 5 años.

En cambio, los niños nacidos desde el 1 de julio de 2024 recibirán la segunda dosis a los 18 meses y no deberán volver a aplicársela al iniciar la escolaridad primaria.

Para las denominadas cohortes intermedias, el Ministerio aclaró que los niños que ya tengan más de 18 meses al momento de implementarse el cambio continuarán con el esquema anterior y recibirán la segunda dosis a los 5 años. Además, se precisó que no será necesario repetir dosis ni modificar las ya administradas, garantizando así la continuidad de los esquemas vigentes.

La actualización forma parte de una estrategia sanitaria orientada a mejorar la prevención y reducir riesgos epidemiológicos, reforzando la protección de los niños frente a enfermedades que pueden tener consecuencias graves.