La segunda fecha del Mundial continúa este viernes con tres grandes partidos

La Copa del Mundo 2026 tendrá este viernes una jornada con tres encuentros que pueden resultar determinantes para el futuro de los grupos C y D. Con selecciones que necesitan consolidar sus aspiraciones de clasificación y otras obligadas a sumar, la actividad ofrecerá cruces de gran importancia antes de la última fecha de la fase inicial.

La programación comenzará a las 16 con el duelo entre Estados Unidos y Australia. El conjunto norteamericano llega fortalecido tras su victoria en el debut y buscará un nuevo triunfo que lo acerque a los 16avos de final. Del otro lado estará Australia, que también consiguió un resultado positivo en su primera presentación y pretende dar otro paso hacia la clasificación.

Más tarde, desde las 19, Escocia y Marruecos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada. El seleccionado europeo intentará sostener el buen inicio que tuvo en el certamen, mientras que el combinado africano necesita sumar para mantenerse con posibilidades concretas de avanzar en un grupo que aparece muy parejo.

El cierre del día tendrá como protagonista a Brasil, que enfrentará a Haití desde las 21.30. El conjunto sudamericano buscará conseguir su primera victoria en el torneo luego de haber empatado en su estreno. Enfrente estará un seleccionado haitiano que también llega con la necesidad de sumar para no quedar relegado en la pelea por los puestos de clasificación.

Los encuentros podrán seguirse en Argentina a través de DSports, mientras que algunos de los partidos también estarán disponibles por Telefe, TyC Sports y las plataformas digitales habilitadas para la transmisión del Mundial. Con la segunda fecha en marcha, los resultados de este viernes pueden empezar a delinear el panorama de varios grupos y dejar a algunas selecciones muy cerca del objetivo.