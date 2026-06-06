La Selección Argentina disputará este sábado su primer amistoso de preparación para el Mundial 2026 cuando enfrente a Honduras en Texas. El encuentro será una de las últimas pruebas para Lionel Scaloni antes del debut mundialista ante Argelia, previsto para el 16 de junio.

El entrenador no podrá contar con varias figuras que continúan recuperándose de lesiones. Entre los ausentes aparecen Lionel Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Nicolás Paz y Leandro Paredes.

Además, Cristian Romero sería preservado, mientras que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina siguen evolucionando de sus respectivas molestias musculares.

Ante este escenario, Scaloni apostaría por una formación con varios cambios. Gerónimo Rulli ocuparía el arco, mientras que Giuliano Simeone tendría una oportunidad desde el arranque en el ataque junto a Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Dónde ver Argentina vs Honduras

El partido se jugará este sábado 6 de junio, desde las 21 horas de Argentina, en el estadio Kyle Field de Texas.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports, Telefe y LPF Play.

Probable formación de Argentina

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El camino en el Mundial

Tras el amistoso frente a Honduras, la Albiceleste jugará ante Islandia antes de enfocarse de lleno en la Copa del Mundo. El debut será el 16 de junio ante Argelia, luego enfrentará a Austria el 22 y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio.