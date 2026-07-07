La Selección Argentina buscará este martes avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará desde las 13 (hora argentina) con transmisión por televisión y plataformas digitales.

El encuentro contará con el arbitraje del francés François Letexier y será una nueva prueba para la Albiceleste en el torneo.

El partido podrá verse por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Scaloni prepara cambios para enfrentar a Egipto

Para el duelo de octavos, el entrenador argentino realizará modificaciones en el equipo titular. Leandro Paredes será una de las variantes confirmadas por Scaloni y ocupará un lugar en la mitad de la cancha.

Además, Nicolás Tagliafico podría ingresar en el lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina. En el ataque todavía resta definir si el centrodelantero será Julián Álvarez o Lautaro Martínez, aunque el primero aparece con más posibilidades.

La probable formación de Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Egipto llega tras superar a Australia

El seleccionado egipcio consiguió su clasificación a octavos luego de eliminar a Australia. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y la definición fue por penales.

La principal figura del equipo dirigido por Hossam Hassan es Mohamed Salah, delantero que lidera el ataque egipcio.

La probable formación de Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Antecedentes entre Argentina y Egipto

La Selección Argentina y Egipto se enfrentaron en dos oportunidades. El primer partido fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, con triunfo argentino por 6-0.

El último antecedente fue un amistoso disputado en 2008 en El Cairo, donde la Albiceleste ganó 2-0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

Argentina y Egipto se medirán este martes desde las 13 en Atlanta por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.