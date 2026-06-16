La Selección Argentina iniciará este martes su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia con un desafío que va más allá de los tres puntos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará quebrar una tendencia que se repitió en las últimas ocasiones en las que llegó a una Copa del Mundo como campeón defensor.

Además de buscar un triunfo en el estreno, la Albiceleste procurará dejar atrás una racha que se remonta a los Mundiales de España 1982 e Italia 1990, cuando sufrió derrotas en sus primeros partidos pese a presentarse como vigente campeona del mundo.

En España 1982, el conjunto conducido por César Luis Menotti llegaba tras la consagración obtenida en Argentina 1978. Con Diego Maradona ya incorporado al plantel y el favoritismo de gran parte de la previa, el seleccionado cayó 1-0 frente a Bélgica en el partido inaugural. Ese resultado condicionó el recorrido del equipo, que más adelante quedó eliminado en la segunda fase.

Ocho años después, la historia volvió a repetirse. Tras conquistar el Mundial de México 1986, Argentina llegó a Italia 1990 como defensora del título. Sin embargo, en el debut perdió 1-0 contra Camerún en una de las mayores sorpresas registradas en la historia de los Mundiales. A pesar de ese traspié, el equipo dirigido por Carlos Bilardo logró recuperarse y alcanzó la final del torneo.

Camerún celebra el triunfo ante Argentina en el partido inaugural de Italia 90.

La dificultad en los estrenos mundialistas también se extendió a ediciones más recientes. En Rusia 2018, Argentina empató 1-1 con Islandia en su primer partido, mientras que en Qatar 2022 sufrió una derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita, resultado que cortó una extensa racha invicta del equipo nacional.

Ahora, el rival será Argelia, una selección con experiencia internacional y futbolistas que compiten en las principales ligas europeas. El conjunto africano cuenta con jugadores como Riyad Mahrez, Mohamed Amoura, Ibrahim Maza y Rayan Aït-Nouri, además de la conducción técnica de Vladimir Petković.

La Selección Argentina nunca enfrentó a Argelia en una Copa del Mundo. Sin embargo, el antecedente histórico más destacado del conjunto africano ocurrió precisamente en el Mundial de 1982, cuando sorprendió al vencer 2-1 a Alemania Federal en su presentación.

Con Lionel Messi como capitán y una base consolidada desde la obtención del título en Qatar, Argentina buscará comenzar con una victoria y romper una secuencia que acompañó a los campeones del mundo en sus estrenos mundialistas. El encuentro marcará el inicio de una nueva defensa del título para la Albiceleste.