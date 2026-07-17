La cuenta regresiva para la gran final del Mundial ya comenzó y la Selección Argentina no dejará ningún detalle librado al azar. De cara al duelo de este domingo frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, quedó confirmada la indumentaria que utilizará el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Las indumentarias oficiales para la final.

La Albiceleste volverá a lucir su tradicional uniforme titular: camiseta celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas, la misma combinación que utilizó en la mayor parte de su camino hacia la definición del campeonato.

La ropa de la suerte

Argentina solo modificó su vestimenta en tres partidos durante esta Copa del Mundo. En el cierre de la fase de grupos utilizó medias azules frente a Austria y luego vistió la camiseta alternativa ante Jordania.

La tercera excepción llegó en la semifinal frente a Inglaterra, cuando volvió a jugar con la casaca suplente.

En cambio, frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, el conjunto nacional utilizó el uniforme titular completo, una combinación que ahora volverá a repetir en busca de una nueva estrella.

Dibu, otra vez de verde

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez también tendrá una vestimenta especial para la final. Defenderá el arco argentino completamente vestido de verde, una imagen que ya se volvió habitual en los grandes partidos.

Con esa tonalidad atajó durante buena parte del Mundial de Qatar 2022 y también en la final de la Copa América 2024 frente a Colombia.

España también vuelve a su uniforme principal

Del otro lado estará una España que recuperará su camiseta titular luego de haber utilizado la alternativa en la semifinal, donde venció con autoridad por 2-0 a Francia.

El conjunto europeo saldrá al campo de juego con su clásica casaca roja, acompañada por mangas azules y detalles amarillos, en una final que también tendrá un atractivo duelo de colores entre dos de las selecciones más importantes del fútbol mundial.

Con la indumentaria definida y todo preparado, Argentina buscará escribir un nuevo capítulo dorado de su historia cuando salga al césped del MetLife Stadium para enfrentar a España en la gran final del Mundial.