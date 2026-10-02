La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines ya se encuentra en San Juan y comenzó su preparación final para los World Skate Games Asunción 2026, que se disputarán en Paraguay.

Argentina ya está en San Juan. (Gentileza)

El equipo dirigido por José Luis Páez arribó a la provincia luego de realizar una puesta a punto en Portugal y continuará con los entrenamientos en el Estadio Aldo Cantoni, escenario emblemático del hockey sobre patines y conocido como la Catedral Mundial de este deporte.

La estadía en San Juan será parte de la última etapa de preparación antes del viaje a Paraguay, donde Argentina comenzará su participación en la categoría Senior masculina el próximo 10 de octubre.

Argentina ya está en San Juan. (Gentileza)

Dos amistosos en el Aldo Cantoni

Durante su preparación en la provincia, el seleccionado disputará dos jornadas de amistosos internacionales. Los encuentros están previstos para el lunes 5 y miércoles 7 de octubre en el Aldo Cantoni.

Argentina compartirá esta etapa de preparación con Italia, Chile y Angola, selecciones que también utilizarán estos partidos para ajustar detalles antes del comienzo del certamen internacional.

La presencia del seleccionado en San Juan permitirá además que el público local pueda volver a ver en acción a los principales referentes argentinos antes de su viaje a Paraguay.

La preparación antes del gran desafío

El cuerpo técnico encabezado por José Luis Páez trabaja en los últimos detalles del equipo luego de la concentración realizada en Portugal.

El objetivo durante estos días será llegar con el plantel listo al debut mundialista y aprovechar los partidos amistosos para ajustar aspectos del juego frente a rivales de distintos estilos.

Los World Skate Games 2026 reunirán en Paraguay a las principales selecciones del hockey sobre patines y tendrán a Argentina nuevamente como uno de los protagonistas del torneo internacional.

Diario Huarpe transmitirá todo el Mundial

La cobertura del certamen tendrá un seguimiento especial para los lectores sanjuaninos. Diario Huarpe acompañará a la Selección Argentina durante su participación en Paraguay y realizará una cobertura desde el lugar donde se disputará el Mundial.

El medio anunció que todo el Mundial de hockey 2026 se podrá seguir con Grupo Huarpe y desde Paraguay, con información, contenidos y seguimiento de la competencia.

De esta manera, la llegada de Argentina a San Juan marcará el comienzo de la cuenta regresiva para el Mundial, con dos amistosos en el Aldo Cantoni antes de que el seleccionado emprenda su viaje hacia Asunción.