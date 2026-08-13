San Juan se prepara para recibir nuevamente a la Selección Argentina de vóley, que disputará dos amistosos internacionales frente a Japón B. Los encuentros se jugarán el 28 y 29 de agosto en el Estadio Aldo Cantoni.

El equipo nacional, dirigido por Horacio Dileo, llegará a la provincia para afrontar dos partidos que serán una nueva oportunidad de preparación y competencia internacional.

Dos partidos en el Aldo Cantoni

Durante ambas jornadas, el público sanjuanino podrá acompañar al seleccionado argentino en uno de los principales escenarios deportivos de la provincia y disfrutar de dos encuentros de alto nivel frente al combinado japonés.

La actividad cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) y la Federación Sanjuanina de Vóleibol.

Con estos dos amistosos, San Juan volverá a ser sede de la Selección Argentina, consolidándose como escenario para grandes eventos deportivos nacionales e internacionales.