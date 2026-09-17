La Selección Argentina Sub-19 hará su debut este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay desde las 10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la primera fecha del Grupo B.

La Albiceleste compartirá la zona con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los dos primeros equipos del grupo avanzarán a las semifinales, donde buscarán un lugar en la definición por las medallas.

Un plantel con presencia de River y Boca

Placente convocó a 18 futbolistas para afrontar la competencia. Entre los nombres destacados aparecen Ian Subiabre, cuyo pase pertenece a River y actualmente juega a préstamo en Tigre; Santiago Espíndola y Felipe Esquivel, también vinculados al Millonario; y Matías Satas, representante de Boca.

La nómina también cuenta con jugadores que se desempeñan en el exterior, entre ellos Nicolás Marcipar, de la cantera del Barcelona, y Bruno Galassi, de Lazio. Sin embargo, Galassi quedó fuera de la convocatoria a último momento y fue reemplazado por Javier Pascual, mediocampista de Lanús.

El seleccionado argentino utilizará el torneo como parte del proceso de formación de la categoría, con jugadores que pueden continuar su recorrido hacia futuras convocatorias de la Selección Sub-20.

El rival defiende el título

Paraguay llega al debut como campeón de la edición anterior de los Juegos Suramericanos, disputada en 2022. El seleccionado guaraní es dirigido por Antolín Alcaraz y también integra el Grupo B junto a Argentina, Uruguay y Venezuela.

El conjunto paraguayo realizó su último entrenamiento en Rosario antes del encuentro y trabajó especialmente aspectos tácticos y pelota parada. El partido marcará el inicio de la defensa del título conseguido en los Juegos de Asunción.

Hora y TV

El partido entre Argentina y Paraguay comenzará a las 10 de este jueves 17 de septiembre y se disputará en el estadio Marcelo Bielsa, de Rosario.

El encuentro podrá verse en vivo por TyC Sports y también estará disponible mediante TyC Sports Play.

Después del debut, Argentina enfrentará a Uruguay el sábado 19 de septiembre desde las 14 y cerrará su participación en la fase de grupos el lunes 21, también a las 14, frente a Venezuela.