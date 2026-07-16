La Selección Argentina cerró este jueves su estadía en Atlanta y emprendió viaje rumbo a Nueva Jersey, donde el domingo desde las 16 enfrentará a España por la final del Mundial 2026. Antes de partir, el plantel realizó su primer entrenamiento después del triunfo ante Inglaterra y comenzó a dejar atrás los festejos para concentrarse en el partido decisivo.

La salida se demoró por una tormenta eléctrica que afectó la zona durante la tarde. Una vez superado el inconveniente, la delegación abandonó el hotel y se dirigió al aeropuerto para completar el traslado hacia su última sede en la competencia.

Antes del viaje, Lionel Scaloni encabezó una práctica en el predio del Atlanta United. Los primeros 15 minutos estuvieron abiertos a la prensa y permitieron observar un clima distendido, con Lionel Messi, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre otros, caminando descalzos y conversando sobre el césped.

Recuperación y primeras evaluaciones

Los futbolistas que tuvieron mayor participación en la victoria por 2-1 ante Inglaterra hicieron tareas regenerativas. En cambio, quienes jugaron pocos minutos o permanecieron en el banco afrontaron trabajos de mayor intensidad para equilibrar las cargas físicas.

El objetivo principal del cuerpo técnico fue comprobar cómo respondió el plantel al desgaste de la semifinal. A partir de este viernes, ya instalado en Nueva Jersey, Scaloni comenzará a profundizar los movimientos tácticos y a evaluar posibles modificaciones en la formación.

El entrenador dejó en claro durante el Mundial que las decisiones dependerán de las características de cada rival y del estado de sus futbolistas. Por eso, el equipo para enfrentar a España todavía no está definido.

Despedida de los hinchas

Antes de la partida, numerosos simpatizantes se concentraron frente al hotel de la delegación. Con camisetas, banderas y cánticos, acompañaron la salida del micro y despidieron al plantel en el comienzo del último viaje de la Copa del Mundo.

Argentina continuará este viernes con una práctica parcialmente abierta a la prensa y una zona mixta con futbolistas. El sábado, Scaloni brindará la conferencia previa a la final y terminará de resolver los últimos detalles para enfrentar a España.