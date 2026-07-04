La Selección Argentina continúa su participación en el Mundial 2026 luego de superar 3-2 a Cabo Verde en un encuentro correspondiente a los 16avos de final, disputado en el estadio Hard Rock de Miami.

Tras ese triunfo, el plantel dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en la ciudad de Miami para continuar con la planificación de entrenamientos de cara a la próxima instancia del certamen.

El cuerpo técnico evalúa la condición física de varios jugadores que finalizaron el partido con molestias, con el objetivo de determinar cargas de trabajo y posibles ajustes en la formación para el próximo compromiso.

En las próximas horas, la delegación viajará hacia Atlanta, ciudad donde se jugará el encuentro de octavos de final frente a Egipto, rival que cuenta con Mohamed Salah como principal figura ofensiva.

El equipo argentino logró avanzar de fase en un partido que exigió mayor esfuerzo del esperado, con un desarrollo que se extendió hasta el tiempo suplementario ante el conjunto africano.

En este contexto, el análisis interno del cuerpo técnico se centra en corregir aspectos del rendimiento, especialmente en el orden defensivo y en la administración del juego en momentos clave del partido.

Durante los entrenamientos en Miami, Scaloni y su equipo trabajarán en ajustes tácticos y físicos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al cruce de octavos de final.

La Selección Argentina continúa así su camino en el Mundial 2026, con la mirada puesta en sostener su rendimiento y avanzar en el torneo internacional.