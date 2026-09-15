La Selección Argentina afrontará una serie de tres partidos amistosos en el país entre fines de septiembre y comienzos de octubre, en lo que marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tras el retiro de Lionel Messi.

El primero de los encuentros será el 30 de septiembre frente a Bolivia y tendrá como escenario la provincia de Córdoba. Luego, el plantel regresará a Buenos Aires para disputar los otros dos compromisos en el estadio Monumental.

Los tres amistosos de la Selección Argentina

El 3 de octubre, el conjunto nacional enfrentará a Burkina Faso, mientras que tres días después, el 6 de octubre, cerrará esta serie de presentaciones ante Benín. Ambos encuentros se jugarán en la cancha de River.

De esta manera, la Selección Argentina tendrá tres compromisos como local en apenas una semana, que también servirán para que Scaloni continúe trabajando sobre la renovación del plantel y la construcción de una nueva etapa.

Los amistosos tendrán además un componente especial por tratarse de las primeras presentaciones del seleccionado en el país después del retiro de Messi, quien durante más de dos décadas fue la principal figura del equipo nacional.

Cuándo juega Argentina

El cronograma comenzará el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba. Después llegará el cruce frente a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en el Monumental, y la serie finalizará el martes 6 ante Benín, también en Buenos Aires.

Los tres encuentros permitirán a la Selección Argentina volver a presentarse ante su público mientras Scaloni comienza a definir cómo continuará el proceso de cara a los próximos desafíos internacionales.