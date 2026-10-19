La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines regresó este lunes 19 de octubre a San Juan, luego de consagrarse subcampeona del mundo en los World Skate Games Asunción 2026. El plantel dirigido por José Luis “Negro” Páez arribó al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, después de una intensa participación en Paraguay, donde quedó a un paso de conquistar su séptimo título mundial.

El regreso de los jugadores estuvo marcado por las emociones de una final que se definió desde el punto penal. Argentina cayó ante Francia el domingo 18 de octubre, después de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario y el alargue. Ezequiel Mena y Lucas Martínez marcaron los goles nacionales, pero el seleccionado europeo se impuso por 2-1 en los penales y consiguió su primera consagración mundialista.

El vuelo de la delegación, inicialmente previsto para las 15:20, sufrió demoras durante su recorrido desde Buenos Aires hacia San Juan. De esta manera, los subcampeones completaron su regreso al país después de una competencia que volvió a posicionar al hockey argentino entre los mejores del mundo.

El regreso de los subcampeones del mundo a San Juan

La Selección Argentina cerró su participación mundialista con una campaña destacada. Después de comenzar el torneo con una derrota frente a Francia, el equipo logró recuperarse con victorias ante Angola y Chile, avanzó a los cuartos de final y eliminó a Italia.

En semifinales protagonizó uno de los encuentros más emocionantes del campeonato ante España. Tras una definición por penales, Argentina consiguió el pase a la final y mantuvo viva la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo.

Sin embargo, Francia terminó quedándose con el título en una definición ajustada, dejando al conjunto albiceleste con la medalla de plata.

El cierre de una etapa para José Luis Páez y Lucas Ordóñez

La llegada a San Juan también representa el cierre de una etapa para dos protagonistas históricos del hockey sobre patines argentino.

Por un lado, José Luis “Negro” Páez dirigió su último Mundial al frente de la Selección Argentina. El entrenador sanjuanino, que había conquistado el título mundial en 2022 en el estadio Aldo Cantoni, se despidió después de conducir nuevamente al equipo hasta una final.

Por otro lado, Lucas Ordóñez, capitán y uno de los máximos referentes del plantel, disputó su última Copa del Mundo con la camiseta albiceleste, cerrando una trayectoria marcada por su experiencia y compromiso con la Selección.

Aunque el título quedó en manos de Francia, Argentina regresó a San Juan con un nuevo subcampeonato mundial y el reconocimiento a un plantel que volvió a competir por el máximo logro del hockey sobre patines.