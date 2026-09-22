La Selección Argentina masculina de vóley avanzó a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con presencia sanjuanina. Samuel Guidi y Benjamín Flores integran el equipo nacional que este martes derrotó por 3 a 0 a Colombia en Rosario.

El conjunto albiceleste se impuso con parciales de 25-18, 25-20 y 25-17, consiguió su segunda victoria consecutiva y aseguró el primer puesto de su grupo. Ahora espera conocer a su rival para las semifinales, que se disputarán el jueves 24 de septiembre.

amuel Guidi y Benjamín Flores integran la Selección Argentina.

Argentina dominó a Colombia y sigue en carrera

La Selección Argentina mostró superioridad durante gran parte del encuentro y consiguió resolver el compromiso en sets corridos. Colombia logró equilibrar algunos pasajes del partido mediante el bloqueo, aunque no pudo sostener el ritmo frente al conjunto nacional.

Argentina se quedó con el primer parcial por 25-18 y mantuvo el dominio en el segundo, que cerró 25-20. En el tercer set volvió a marcar diferencias y selló la victoria con un contundente 25-17.

Ramos fue el máximo anotador del partido con 14 puntos y tuvo un papel destacado dentro de una actuación sólida del conjunto argentino.

Dos sanjuaninos van por una medalla

Samuel Guidi y Benjamín Flores forman parte del plantel argentino que buscará este jueves meterse en la definición por la medalla de oro.

La presencia de ambos jugadores vuelve a colocar al vóley sanjuanino dentro de una Selección Argentina en una competencia internacional. Tanto Guidi como Flores ya cuentan con experiencia vistiendo la camiseta albiceleste en categorías juveniles. La nómina oficial argentina para Santa Fe 2026 incluye a los dos jugadores.

La actividad del vóley masculino continuará este miércoles con los últimos encuentros de la fase clasificatoria. Las semifinales están programadas para el jueves, mientras que la definición por las medallas será el viernes 25 de septiembre.