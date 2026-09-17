La Selección argentina Sub 19 comenzó con una derrota su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente cayó 2-1 ante Paraguay en el Coloso Marcelo Bielsa, luego de haber comenzado el encuentro en ventaja.

Argentina tuvo un primer tiempo parejo y consiguió ponerse arriba antes del descanso. A los 40 minutos, Franco Domínguez Ávila recibió la pelota, se hizo espacio ante la marca y sacó un potente remate bajo de derecha que terminó en el arco paraguayo.

Con ese resultado, la Albiceleste se fue al entretiempo con una ventaja mínima y la expectativa de sostener el resultado en la segunda mitad.

Paraguay reaccionó en el complemento

El desarrollo cambió después del descanso. Paraguay salió decidido a buscar el empate y comenzó a generar más peligro, especialmente a través del juego aéreo.

A los 58 minutos, Junior Gamarra aprovechó una de las situaciones que tuvo y marcó el 1-1. El empate modificó el partido y la Albirroja pasó a manejar buena parte de las acciones.

Argentina no consiguió recuperar la intensidad del primer tiempo y, pocos minutos después, Paraguay dio vuelta el marcador.

A los 65 minutos, una recuperación permitió una rápida salida que terminó con Pedro Sarza dentro del área. El delantero de Olimpia se acomodó y sacó un derechazo cruzado para vencer al arquero Talavera y establecer el 2-1.

Placente intentó modificar el desarrollo con los cambios y mandó a la cancha a Felipe Esquivel por Ian Subiabre, pero la Selección no logró volver a encontrar la fluidez que había mostrado durante el primer tiempo.

Argentina buscó el empate hasta el final

En los minutos finales, la Albiceleste intentó llegar a la igualdad, aunque Paraguay controló los tiempos y cerró los espacios.

La última oportunidad llegó en el minuto 91, cuando Esquivel ejecutó un tiro libre que terminó impactando en la barrera.

De esta manera, Argentina sufrió una derrota en su estreno en los Juegos Suramericanos y ahora deberá recuperarse en sus próximos compromisos para mantenerse con posibilidades en el torneo.