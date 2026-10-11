La Selección Argentina Senior Masculina de hockey sobre patines realizó sus últimos entrenamientos precompetitivos y la prueba oficial de pista en Asunción, Paraguay, previo al esperado debut en el Campeonato Mundial, el World Skate Games Asunción 2026 que será este lunes 12 de octubre frente a Francia en el estadio de COP Arena de Paraguay.

El plantel conducido por José Luis "Negro" Páez arribó a Asunción con un equipo de alto nivel internacional, integrado por experimentadas figuras del hockey europeo y talento de origen sanjuanino.

Durante la jornada del domingo, el equipo ingresó a la pista para hacer ejercicios y prácticas, pero en un ámbito de absoluto hermetismo y lejos del contacto con la prensa. Hasta el momento no trascendió cómo será la grilla de titulares definida por el cuerpo técnico.

Por lo tanto, habrá que esperar hasta mañana lunes cómo saldrá la formación inicial una vez que comience el juego contra los franceses. No obstante, el clima mundialista, el ánimo y la moral del plantel está en óptimo nivel y con la confianza necesaria para iniciar el torneo de la mejor manera.

Hay que recordar que la nómina de convocados incluye a los arqueros Constantino Acevedo y Bautista Acevedo; junto a los jugadores de campo Ezequiel Mena, Jerónimo García, Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Franco Platero, Facundo Bridge y Gonzalo Romero. La estructura técnica se completa con Diego Mir, Reinaldo García, Gabriel Mané y Javier Ríos.

En la previa del certamen, medios de comunicación locales e internacionales han destacado el protagonismo histórico de Argentina como uno de los favoritos candidatos a pelear el título.

El partido de la Selección será transmitido en vivo por HUARPE TV a partir de las 17 hs.