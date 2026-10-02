La Selección Argentina ultimó este viernes 2 de octubre los detalles para enfrentar a Burkina Faso en el segundo amistoso de la fecha FIFA. Durante el entrenamiento realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza, el entrenador Lionel Scaloni comenzó a definir el equipo titular y dio algunas pistas sobre las modificaciones que podría implementar respecto de la formación que goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba.

La práctica tuvo sus primeros minutos abiertos a la prensa y permitió observar algunos movimientos del cuerpo técnico. Después de una entrada en calor distendida, los futbolistas fueron divididos en tres grupos para realizar ejercicios tácticos. Allí, los jugadores que recibieron pecheras rosas aparecieron como los principales candidatos a integrar el once inicial.

Entre los elegidos estuvieron Agustín Giay, Facundo Medina, Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La distribución permitió identificar una posible base del equipo que enfrentará al seleccionado africano, aunque todavía no se confirmó la alineación definitiva.

Más adelante, el cuerpo técnico modificó la composición del grupo durante un ejercicio de circulación de pelota y definición. En esa instancia se incorporaron Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Exequiel Palacios, Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Uno de los movimientos que llamó la atención fue el ingreso de Mastantuono en reemplazo de Giuliano Simeone, una variante que abre la posibilidad de que el futbolista tenga participación desde el comienzo. Sin embargo, se trató de una prueba y no de una confirmación de la formación titular.

Los cambios que analiza Scaloni ante Burkina Faso

La intención del cuerpo técnico sería mantener buena parte de la estructura que consiguió la victoria frente a Bolivia y, al mismo tiempo, aprovechar el amistoso para observar distintas alternativas.

La presencia de Giay y Medina en los primeros ejercicios, junto con las posteriores incorporaciones de Romero y Lisandro Martínez, dejó algunas pistas sobre la conformación de la defensa.

En el mediocampo, Mac Allister y Enzo Fernández volvieron a aparecer entre los futbolistas considerados, mientras que Palacios y Nico Paz también participaron de los trabajos.

En ataque, la presencia de Julián Álvarez y Lautaro Martínez abre la posibilidad de que ambos compartan la delantera, aunque Scaloni todavía deberá resolver cómo distribuirá las posiciones ofensivas.

De todas maneras, el entrenador no confirmó el equipo y las variantes observadas durante la práctica no necesariamente se trasladarán a la formación que saldrá al campo de juego.

Cuándo juega Argentina contra Burkina Faso

La Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. Será el segundo compromiso de los tres amistosos que la AFA programó para esta fecha FIFA.

El conjunto africano llegará a Buenos Aires durante la mañana del mismo sábado, después de resolver los inconvenientes logísticos que retrasaron su viaje desde Marruecos y pusieron en duda la realización del encuentro.

Posteriormente, la Albiceleste volverá a presentarse el martes 6 de octubre frente a Benín, también en el Monumental, en una jornada que estará marcada por la anunciada despedida de Lionel Messi.