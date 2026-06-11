La Selección Argentina volvió a los entrenamientos este miércoles en Kansas con la mirada puesta en el debut del Mundial ante Argelia, tras la victoria por 3-0 frente a Islandia en Alabama.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni regresó durante la madrugada luego del amistoso y tiene programada una nueva práctica desde las 20 horas, en el marco de la preparación final para el estreno mundialista.

El triunfo ante Islandia dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico. Argentina mostró solidez colectiva y efectividad en el segundo tiempo, cuando ingresaron varias de las principales figuras del plantel.

Lionel Messi sumó minutos en el complemento, convirtió un gol y terminó el encuentro sin inconvenientes físicos. También tuvieron participación Nicolás Paz y Gonzalo Montiel, quienes arrastraban molestias previas y respondieron de manera positiva.

Distinta es la situación de Julián Álvarez, Leandro Paredes y Emiliano Martínez. El delantero continúa en recuperación de una lesión en el tobillo, mientras que el mediocampista y el arquero evolucionan favorablemente con la intención de llegar en condiciones al debut.

El amistoso también sirvió para evaluar alternativas de cara a la lista definitiva. Scaloni analiza variantes ante la baja de Leonardo Balerdi, con Agustín Giay y Guido Rodríguez entre las opciones.

De esta manera, el seleccionado argentino ajusta los últimos detalles de cara al debut frente a Argelia, en el inicio de su camino en el Mundial.