La Selección argentina no solo llegará al Mundial 2026 con la misión de defender el título obtenido en Qatar 2022. También lo hará con una marca histórica que la colocará en lo más alto de los registros de las Copas del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se convertirá en la selección que más campeones mundiales repiten convocatoria de un torneo al siguiente, un récord que hasta ahora pertenecía a España.

La Albiceleste presentará una lista con 17 futbolistas que ya fueron campeones del mundo en Qatar y que volverán a formar parte de una convocatoria mundialista. De esta manera, superará los 16 jugadores que España llevó al Mundial de Brasil 2014 tras haber conquistado el título en Sudáfrica 2010.

La cifra adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el récord español se logró cuando las listas estaban limitadas a 23 futbolistas. Aun así, la Argentina logrará establecer una nueva marca y quedará como la selección con mayor continuidad de campeones entre dos Copas del Mundo consecutivas.

Los jugadores que repetirán presencia mundialista son Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Thiago Almada y Lionel Messi.

La presencia de este núcleo de futbolistas refleja la continuidad de un proyecto que comenzó con Scaloni y que llevó a la Selección a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Ahora, el objetivo será intentar una hazaña que pocas selecciones lograron: retener el título mundial.

El antecedente de España y una estadística que preocupa

Aunque la marca representa un motivo de orgullo para el fútbol argentino, la historia muestra que repetir una gran cantidad de campeones no siempre garantiza el éxito en el siguiente Mundial.

El ejemplo más claro es el de España. Tras consagrarse en Sudáfrica 2010, La Roja llegó a Brasil 2014 con 16 campeones en su plantel y con la ilusión de conquistar el bicampeonato. Sin embargo, la aventura terminó de manera prematura al quedar eliminada en la fase de grupos.

Brasil aparece en el segundo lugar de este ranking histórico. Luego de conquistar los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, la Verdeamarela contó con 14 jugadores que repitieron convocatoria. Entre ellos estaba Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien comenzaba a construir su leyenda con la camiseta amarilla.

El tercer puesto es compartido por Francia en dos momentos diferentes de su historia. En Corea-Japón 2002, los franceses repitieron 11 campeones del mundo de 1998, pero quedaron eliminados en primera ronda. En cambio, en Qatar 2022 volvieron a contar con 11 campeones provenientes del título obtenido en Rusia 2018 y consiguieron llegar nuevamente a la final.

Sin embargo, aquella definición terminó con una de las noches más memorables para el fútbol argentino. Tras empatar 3-3 en un partido inolvidable, la Selección se impuso en la tanda de penales y levantó la tercera Copa del Mundo de su historia.

Ahora, con un plantel que conserva gran parte de aquella base campeona, Argentina buscará escribir un nuevo capítulo dorado. Antes incluso de salir a la cancha, ya habrá hecho historia al romper un récord que parecía difícil de superar y que confirma la vigencia de una generación que sueña con seguir dejando huella en el fútbol mundial.