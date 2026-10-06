La Selección argentina ya se dirige al estadio Monumental, donde este martes enfrentará a Benín en una noche marcada por la despedida de Lionel Messi. El partido comenzará a las 20 y será el último del capitán con la camiseta de la Albiceleste después de 21 años de trayectoria.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni afrontará el amistoso en medio de una jornada que comenzó varias horas antes con shows musicales, invitados especiales y distintas actividades preparadas para acompañar el adiós del rosarino.

El plantel, rumbo al Monumental

La expectativa crece a medida que la Selección argentina se acerca al escenario donde Messi disputará su último encuentro con el combinado nacional.

El equipo llega después de una fecha FIFA con dos victorias contundentes. Primero goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba y luego aplastó 7-0 a Burkina Faso, en un partido en el que marcaron Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un gol en contra.

Ante Benín, la atención estará puesta especialmente en Messi, quien tendrá la posibilidad de cerrar su ciclo con la Selección acompañado por varios de los futbolistas que compartieron con él los últimos grandes títulos.

Una noche preparada para el adiós

La jornada en el Monumental comenzó temprano con una serie de espectáculos musicales. Un Poco de Ruido, Román El Original, Amar Azul, Q' Lokura, Damas Gratis y Gaspar Benegas forman parte de la programación previa al encuentro.

Después del partido también están previstos shows de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, además de un cierre sorpresa. La familia de Messi y distintos campeones del mundo también estarán presentes para acompañar al capitán.

La despedida tendrá como marco los principales logros de Messi con Argentina: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Benín, el último rival

El seleccionado africano llega al Monumental después de disputar sus primeros partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Benín empató 1-1 ante Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania como local, con dos goles de Rodolfo Aloko.

Ahora será el último rival de Messi con la Selección argentina, en una noche que quedará marcada por el cierre de una etapa histórica del fútbol nacional.