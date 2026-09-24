La Selección Argentina continúa con su preparación para una nueva fecha FIFA y Lionel Scaloni comenzó a probar variantes de cara a los tres amistosos que disputará entre fines de septiembre y principios de octubre. El primer compromiso será ante Bolivia, el miércoles 30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El plantel realizó este miércoles un nuevo entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Según informó la Asociación del Fútbol Argentino, la jornada comenzó con trabajos en el gimnasio y posteriormente los futbolistas realizaron ejercicios posicionales y tácticos bajo las órdenes del entrenador.

Scaloni comenzó así a ensayar alternativas para el primer encuentro de esta ventana internacional. El entrenador ya sabe que no podrá contar con Thiago Almada ni Juan Foyth, quienes fueron desafectados de la convocatoria debido a distintas lesiones.

La Selección Argentina continuará entrenándose durante los próximos días. Este jueves la práctica comenzará a las 10.30 y tendrá los últimos 15 minutos abiertos para la prensa acreditada. El viernes y sábado, en tanto, los trabajos serán a puertas cerradas desde las 10.

La agenda antes del primer amistoso

Después del descanso del domingo, los jugadores volverán a entrenarse el lunes 28 desde las 16. En esa oportunidad, los primeros 30 minutos de la práctica podrán ser observados por los medios acreditados.

El martes 29 será una jornada clave antes del viaje a Córdoba. Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 14.15 y luego, a las 15.30, dirigirá el último entrenamiento previo al encuentro contra Bolivia.

La Albiceleste enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego volverá a Buenos Aires para medirse con Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la serie frente a Benín el martes 6, con ambos encuentros programados en el Monumental.

Una fecha FIFA marcada por la despedida de Messi

Lionel Messi no estará frente a Bolivia ni ante Burkina Faso. El capitán fue convocado únicamente para el último encuentro, frente a Benín, que será su despedida de la Selección Argentina luego de haber anunciado su retiro del equipo nacional.

También se sumarán solamente para ese último partido Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. En el caso del defensor, el encuentro también tendrá un significado especial debido a su salida de la Albiceleste.

Para Scaloni, los próximos encuentros también representan una oportunidad para continuar con el recambio del plantel y observar futbolistas que recibieron sus primeras convocatorias después del Mundial 2026.