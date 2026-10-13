La ilusión argentina volvió a sentirse en Asunción. La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines llegó al estadio para afrontar un nuevo compromiso en los World Skate Games 2026, en Paraguay. Los jugadores arribaron al escenario deportivo con la concentración puesta en la competencia mundialista y el objetivo de representar al país de la mejor manera. GRUPO HUARPE sigue de cerca cada momento con una cobertura especial desde territorio paraguayo.

La llegada del plantel marcó uno de los momentos previos al encuentro. Con sus bolsos y la indumentaria oficial de la Selección Argentina, los jugadores ingresaron al estadio para comenzar con los preparativos, cambiarse y realizar la entrada en calor antes de salir a la pista.

El seleccionado masculino busca ser protagonista de una nueva edición del Mundial de hockey sobre patines, una competencia que reúne a las principales potencias internacionales de la disciplina. La experiencia del plantel y la presencia de jugadores sanjuaninos generan una expectativa especial entre los seguidores de este deporte.

Desde Asunción, el enviado especial Maximiliano Maldonado registra para GRUPO HUARPE la previa de cada presentación argentina, con imágenes exclusivas de la llegada de los protagonistas y todo el ambiente mundialista.