La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 tuvo un imprevisto para la Selección Argentina. Una fuerte tormenta eléctrica en Atlanta obligó a retrasar el viaje del plantel hacia Nueva Jersey, sede del partido decisivo del próximo domingo frente a España, y alteró la planificación prevista por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

La delegación tenía programado partir durante la tarde, pero las condiciones climáticas obligaron a permanecer varias horas más en el hotel mientras las autoridades aeroportuarias evaluaban la situación. Finalmente, cerca de las 20 (hora argentina), los futbolistas llegaron al aeropuerto y abordaron el vuelo rumbo a Nueva Jersey.

El contratiempo se produjo después del primer entrenamiento posterior a la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, resultado que depositó a la Albiceleste en una nueva final mundialista. La práctica se desarrolló en el predio del Atlanta United, donde los titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que quienes sumaron menos minutos trabajaron con mayor intensidad.

Como suele ocurrir en cada entrenamiento, una de las imágenes más comentadas fue la de Lionel Messi compartiendo un momento distendido junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez, todos descalzos sobre el césped durante el comienzo de la práctica.

En las redes sociales también hubo un gesto que despertó comentarios entre los hinchas. Enzo Fernández publicó una foto junto a Messi y Paredes durante el entrenamiento y la acompañó con Wonderwall, el clásico de Oasis que suele identificarse con la selección inglesa. Muchos interpretaron la elección musical como una sutil referencia a la eliminación del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

Antes del viaje, Scaloni también dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones en el equipo titular para la final. El entrenador explicó que todas las decisiones se toman pensando en las necesidades del partido, incluso cuando impliquen dejar en el banco a futbolistas importantes.

Mientras el plantel ya piensa exclusivamente en el duelo con España, también sigue de cerca otro tema: la posible decisión disciplinaria de la FIFA por la bandera de Malvinas que los jugadores exhibieron durante los festejos tras eliminar a Inglaterra.

Desde el organismo señalaron que la Comisión Disciplinaria analiza los informes del encuentro y las circunstancias del hecho antes de resolver si corresponde alguna sanción. El Código Disciplinario prohíbe la exhibición de elementos con contenido político, aunque el antecedente más cercano indica que, en caso de haber una pena, sería únicamente económica. En 2014, la AFA fue multada por un episodio similar antes de un amistoso frente a Eslovenia.

Ya instalado en Nueva Jersey, el seleccionado continuará con su preparación para la gran final. Este viernes realizará una nueva práctica con acceso parcial para la prensa y algunos futbolistas hablarán en zona mixta, mientras que el sábado Lionel Scaloni brindará la última conferencia antes del choque decisivo frente a España en el MetLife Stadium.