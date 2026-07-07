La Selección Argentina continúa en carrera por la defensa del título mundial y ya tiene rival para los cuartos de final. La Albiceleste enfrentará a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de una remontada ante Egipto en octavos de final. La Selección comenzó abajo en el marcador por 2-0, pero logró reaccionar en los minutos finales y dio vuelta el encuentro con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Con la clasificación asegurada, Argentina se prepara para un nuevo desafío frente a Suiza, que avanzó tras superar a Colombia en una definición por penales luego de igualar 0-0. El conjunto europeo había finalizado primero en el Grupo B y también había eliminado a Argelia en los 16avos de final.

La Albiceleste llegó a los cuartos de final como líder del Grupo J y quedó ubicada en el sector inferior derecho del cuadro del torneo. Ahora buscará una nueva victoria para meterse entre los cuatro mejores seleccionados del mundo.

El partido ante Suiza se disputará el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium. El escenario es conocido para el equipo argentino, ya que allí debutó en la competencia con un triunfo 3-0 ante Argelia, en un encuentro donde Lionel Messi marcó tres goles.

La Selección irá por un nuevo paso en el Mundial con el objetivo de alcanzar las semifinales y mantenerse en la pelea por el bicampeonato.